Унікальний шанс: Подоляк пояснив, чому Росія хоче програти війну

Кремль не зупинятиме вторгнення

Росія насправді хоче програти війну проти України, оскільки для неї це історичний шанс. В іншому випадку на неї чекає лише закріплення режиму диктатора Володимира Путіна з подальшим припиненням існування.

Про це в інтерв’ю на каналі "FreeДом" розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що для Путіна своєю чергою вкрай важливо цю війну продовжувати.

"І він не зупиниться. Він існуватиме лише всередині війни. І всі ці ілюзії, що ми можемо з ним про щось домовитися… це все великі ілюзії, Путін тільки воюватиме", — сказав Подоляк.

Чиновник додав, що тільки-но війна закінчиться, виникне багато внутрішніх та зовнішніх питань до Путіна, які рано чи пізно приведуть його на лаву підсудних. Тому для російського диктатора продовження бойових дій залишається питанням особистої безпеки.

Подоляк зазначив, що тому для Росії важливо програти війну, бо інакше відбудеться консервація режиму.

"Це максимально тупиковий режим, який повністю обнуляє Росію в дуже короткий проміжок часу. Такої країни не буде. І десь на рівні підсвідомості вони це розуміють", — додав радник голови ОПУ.

Як повідомлялося раніше, кандидат історичних наук, офіцер 3-ї ОШБр ЗСУ Олександр Алфьоров раніше розповів "Телеграфу", навіщо Путіну потрібна війна і які внутрішні проблеми він цим вирішує.