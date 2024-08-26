У Чернігові депутат-забудовник Юрій Тарасовець оскандалився на мільйони доларів, здав мандат і може втекти за кордон

Тарасовець, за свідченням учасників ринку, зараз намагається розпродати частину своїх активів

Місто Чернігів вперше за останні десятиліття зіткнулось з масштабним будівельним скандалом, через який сотні людей залишились без житла і наразі не мають шансу заселитись в уже проплачені квартири. Забудовником виявився міський депутат, власник будівельної компанії "Основа Буд-7" Юрій Тарасовець, який донедавна був ще й головою земельної комісії міської ради.

Чернігівчани інвестували в новобудови Тарасовця, які мали б бути здані ще до початку повномасштабного вторгнення. Утім, люди або залишились ні з чим, або вимушені були додатково доплачувати по 230 тисяч гривень за уже куплену квартиру, що викликало шок у мешканців прифронтового міста.

Сам же Тарасовець, за свідченням учасників ринку, зараз намагається розпродати частину своїх активів, куплених по всьому місту саме за ті інвестиції, які отримав від чернігівчан за квартири.

За нашими даними, сім’я чернігівського забудовника уже живе в США. Юрій Тарасовець на початку цього року без пояснень склав мандат депутата міської ради і це, очевидно, може полегшити йому можливість виїзду з країни.

У разі, якщо власник "Основа Буд-7" виїде і не виконає зобов’язань перед інвесторами, то Чернігів – місто, в якому з часів української незалежності фактично не було недобудов – вперше стикнеться із ситуацією, коли забудовник залишить цілий ряд незавершених об’єктів, у тому числі VIP-класу.

На наше прохання експерти з ринку нерухомості у Чернігові підрахували, що дії уже колишнього депутата Тарасовця можуть завдати людям збитків на суму приблизно у 20 млн доларів. Йдеться про ті квартири, за які компанія "Основа Буд-7" взяла у чернігівчан гроші, але в результаті будинки не були здані і є великий ризик, що вже й не будуть здані в експлуатацію.

Історії кожного з таких об’єктів настільки яскраві та нетипові не лише для Чернігова, а й загалом для України, що їх варто описати окремо.

Елітна висотка у центрі міста на вулиці Київська, 7 (ЖК КиївSky). Ця 16-поверхівка, яку забудовник "Основа Буд-7" позиціонував як житло преміум-класу, вже збудована і гроші за квартири з людей зібрані. Але вже четвертий рік будинок, наче привид, височіє над центром міста. Власники квартир заселитись не можуть. Усе тому, що в багатоквартирний дім еліт-класу компанія Юрія Тарасовця не провела… електроенергію. "Основа Буд-7" мала б збудувати для цього дому електропідстанцію, але не зробила цього

Висотка преміум-класу КиївSky, в якому забудовник взагалі не провів електроенергію

Інвестори, які довірились компанії, мали б заселитись у КиївSky у 2021-2022 роках, але і досі чекають. За приблизними підрахунками інвесторів, вони викупили квартир у цій новобудові на суму близько 5,6 млн доларів. Але зараз побоюються: Тарасовець або взагалі не здасть дім в експлуатацію, або витрати на підключення будинку до електроенергії перекладе на чернігівчан, тобто їм доведеться додатково доплачувати за уже куплене житло.

"Будинок на вулиці Київська, 7 (КиївСкай) вже повністю добудований. Цей будинок мав бути зданий ще 1,5 роки тому. Ми – чекали. Цієї зими нам пообіцяли, що навесні будинок нарешті здадуть! І тут забудовник пише про якісь "доплати" та про те, що до кінця війни об'єкти здані не будуть", — обурювалась чернігівчанка Руслана Яковлєва ще влітку 2022 року. З того часу ситуація не змінилась.

Проблема там не тільки з електрикою, а ще й з опаленням. Людям був обіцяний дім з автономним опаленням у квартирах, що теж входило у завищену вартість такого елітного житла. Закінчилось усе тим, що газовики відмовились проводити газ через високу поверховість дому, а електроенергії для електричного опалення немає. У кращому разі дім зможе бути підключений до міської котельні, хоча це зовсім не те, за що платили інвестори.

Ба більше. Нам стало відомо, що забудовник підготував для інвесторів цього VIP-будинку ще одну несподіванку. Так, частина із покупців доплачувала більші суми за квартири з красивішим видом з вікна. Але їх ніхто не попередив, що "Основа Буд-7" запланувала закрити їхній красивий вид із вікна ще однією висоткою.

"Перед будинком на Київській, 7, якому не вистачає ні землі, ні комунікацій, уже спроєктований ще один такий будинок. І по ньому уже був запущений попередній закритий продаж. Але людям із першої секції ніхто не сказав, що перед їхнім преміум-домом виросте ще одна висотка і закриє той красивий вид, за який вони доплатили", — розповів на умовах анонімності один з експертів, ознайомлених із ринком нерухомості міста.

Ще одним невиконаним зобов’язанням у ЖК КиївSky став підземний паркінг, який був обіцяний людям, але по факту так і не збудований. Проблема у тому, що 16-поверхівка стоїть у самому центрі міста і, якщо вона коли-небудь буде заселена, це спричинить транспортний колапс у Чернігові.

Будівництво у мікрорайоні "Масани" на вулиці Незалежності: за уже придбане і здане житло компанія Тарасовця просила людей доплачувати ще додатково по 200-230 тисяч гривень. Це один з найбільш несподіваних і кричущих прецедентів на ринку нерухомості міста. Раніше забудовники у Чернігові такого собі не дозволяли.

Свої дії забудовник намагався списати на війну. Але річ у тім, що будинок був закінчений якраз напередодні 24 лютого 2022 року, був готовий до введення в експлуатацію, йому уже була присвоєна поштова адреса, а люди на той час оплатили 100% вартості омріяного житла.

Компанія Тарасовця ще на початку будівництва надала інвесторам лише попередні договори сумнівної юридичної сили, які навіть не були нотаріально завірені. Тож на момент добудови у 2022 році власникам квартир поставили умову: хочете оформити основний договір і заселитись – доплачуйте в середньому по 200 тисяч гривень. Тому, хто не погоджувався на такі умови, обіцяли повернути гроші. Утім, навіть з поверненням коштів люди залишились би у великому мінусі: "Основа Буд-7" пропонувала повернути по 10 500 грн за квадратний метр, які люди вкладали на початку будівництва, хоча станом на 2022 рік квадратний метр коштував уже 27-29 тисяч грн.

Будинок у мікрорайоні Масани, за який «Основа Буд-7» вимагала з мешканців доплату

"Ми засмучені, розчаровані. Я хотіла б звернутися до всіх людей про максимальний розголос, бо це горе-забудовник, який веде шахрайські дії, і я не хочу, щоб хтось ще потрапив на гачок до цього забудовника", — розповіла Анжела Надточій – інвестор комерційного приміщення в секції 10/4.

Умови договорів були складені так, що забудовник в результаті дотиснув чернігівчан і вони змушені були по одному здатись та доплатити Тарасовцю.

Депутат Чернігівської міської ради від мікрорайону "Масани" Артем Тарасенко у коментарі нашому виданню розповів, як "Основа Буд-7" користується воєнним станом, аби протидіяти розгніваним мешканцям.

"Ми збирались разом з інвесторами. А до нас викликали поліцію. На мене хотіли скласти протокол, що я проводжу зібрання у воєнний час і це нібито заборонено. Якусь статтю хотіли мені пришити. А якщо приходити до офісу "Основа Буд-7", то власники виставляють охорону і нікого не пускають", — розповів Тарасенко.

Але навіть попри багатотисячні доплати, які "Основа Буд-7" зібрала з людей, мешканці новобудов на Масанах так і не отримали обіцяних соціальних об’єктів – школи, двох дитсадків, стадіону чи облаштованих спортивних майданчиків для дітей. Їх теж зобов’язана була будувати компанія Тарасовця, але наразі навіть не починала.

Тут мали б бути школа і садок

Зрештою, ця компанія досі не спромоглась зробити навіть нормальні тротуари біля будинку: люди, які доплачували по 200 тисяч за куплені квартири, в результаті ходять по болоту.

"Непарна сторона вулиці Незалежності через жлобство забудовника Тарасовця і через бездіяльність міської влади переважно не має облаштованих тротуарів і люди ходять протоптаними ґрунтовими доріжками і стрибають через високі бордюри", — розповів громадський активіст Чернігова Олександр Гашпар.

Нам вдалось поспілкуватись із мешканцями будинку за адресою вулиця Незалежності, 15 і вони розповіли про ще цілий ряд проблем, з якими зіткнулись уже після заселення. Так, з’ясувалось, що забудовник допустив помилку у монтажі вентиляційних каналів: вони працюють за принципом зворотної тяги. Люди опинились у ситуації, коли зимою весь холод із вулиці затягувався до них у квартири. Після скандалу керуюча компанія поставила хіба що заглушки на вентиляцію, через що до помешкань тепер потрапляють запахи із сусідніх квартир. Попри те, що такий конструктивний недолік є помилкою забудовника "Основа Буд-7", люди змушені були усувати проблему за власний кошт.

Ще одним неприємним сюрпризом для власників квартир стали ліфти: вже через рік після здачі дому вони почали ламатись. Витрати на ремонт теж лягають на плечі мешканців.

Люди скаржаться: "Основа Буд-7" поставила їх перед фактом, що керуючою компанією у новобудові буде компанія "Поліська", яка теж, ймовірно, пов’язана з Тарасовцем.

"Вони нічого не зробили. Скажу відверто, що ми із заздрістю вже дивимось на інші будинки, які мають облаштовані подвір’я, майданчики і в яких весь час щось робиться для людей. А тут взагалі нічого. Треба ходити, просити. Але у них і в штаті нікого немає. Я розмовляв з майстром: в нього є тільки гайковий ключ, яким він може щось перекрити у разі аварії. Нам нав’язали прокладку, яка не має ні ресурсу, ні бажання щось робити для людей", — розповів один із мешканців будинку на Незалежності, 15.

ЖК "Олександрівський", де людям уже продали квартири у будинках, яких взагалі не існуватиме. Це доволі великий житловий комплекс, де мало б бути збудовано близько 120 тис. кв метрів житла. Частково деякі будинки були зведені ще до повномасштабного вторгнення, але були пошкоджені ударами російської артилерії. Забудовник перерахував втрати і, як розповіли нам інвестори, ці втрати перераховані у вартості як фактично за новий дім. Знову збирають доплати з людей, на чиї гаманці і ляжуть всі витрати.

Але навіть не це є основною проблемою ЖК "Олександрівський". Як повідомили нам джерела у міській владі Чернігова, декілька із запланованих секцій цього житлового комплексу "Основа Буд-7" не зможе здати, бо там розміщений міський водозабір. Тож будь-який суд може винести рішення про знесення таких будинків.

"Вони продавали людям лише картинку. Казали: у нас в Чернігові все "схвачено", несіть нам гроші, купуйте просто квадратні метри, а ми вже потім визначимось, в яких квартирах ці квадратні метри будуть. Люди довіряли і несли гроші, коли будівництво навіть не починалось. У ЖК "Олександрівський" розпродано шість секцій, а збудовано лише дві. Чернігівчанам продали те, чого не існує та не існуватиме. Земля під цей ЖК була виділена незаконно", — розповів один із чиновників міської ради Чернігова, який на умовах анонімності погодився розказати правду про це будівництво.

У чому проблема компанії "Основа Буд-7" Юрія Тарасовця? І що робити людям?

Бізнес Юрія Тарасовця був збудований за принципом будівельної піраміди. До справи залучений місцевий банк – Полікомбанк, який належить батькові Юрія Тарасовця Миколі Тарасовцю.

Перші новобудови "Основи Буд-7" добудовувались та здавались без особливих проблем, а будівельний бізнес кредитувався через сімейний банк. Коли все більше коштів почало надходити від людей-інвесторів, сім’я Тарасовців почала максимально скуповувати об’єкти по місту, у тому числі непрофільний бізнес.

Так, наприклад, до рук Тарасовця потрапив Річковий порт, який той викупив у російського олігарха Костянтина Григоришина. До речі, у місті подейкують, що Тарасовець дивним чином начебто міг зіграти на руку росіянам, бо зобов’язався не розвивати у Річпорті річковий транспорт. Також у руках Тарасовця опинилась місцева швейна фабрика та інші непрофільні активи. У приватних розмовах Тарасовець хизувався, що він скупив пів міста.

Проблема у тому, що його будівельний бізнес може спрацювати як мильна бульбашка, залишивши людей без квартир, а місто – із недобудами та неліквідними активами, які стоятимуть "мертвим грузом".

У Чернігові також не пройшло непоміченим, що з "Основи Буд-7" пішов головний інженер Віктор Іванченко. Багато років саме на його професійних здібностях трималась компанія і він був її публічним обличчям. Але зрештою Іванченко заснував нову компанію "Київбуд", порвавши зв’язки з Тарасовцем. Чернігівські будівельники сприйняли відхід головного інженера "Основи Буд-7" як один із перших проявів того, що у компанії почались серйозні проблеми і вона перебуває на грані розвалу. Сам же Іванченко своїм відходом убезпечив себе від скандалів, підстави для яких накопичуються у цієї компанії кожного дня.

Чернігів – відносно невелике місто. Тож люди, які добре ознайомлені із будівельними історіями Тарасовця, бояться розповідати про них відкрито. А от інкогніто один з експертів місцевого ринку нерухомості пояснив: в якийсь момент Юрій Тарасовець настільки захопився закупівлею нових об’єктів по місту за кошти, які отримував від чернігівчан, що сформував занадто великий касовий розрив. Ситуація може ускладнитись тим, що у групі ризику опинився "Полікомбанк", який уже отримав письмові застереження від Нацбанку і може бути виведений з ринку. А банк теж живе за рахунок тих грошей, які люди вклали у новобудови від "Основа Буд-7".

Одночасно у будівельної компанії з’явились проблеми з Чернігівською обласною прокуратурою. Було відкрите кримінальне провадження за фактом забудови земельних ділянок комунальної власності приватними забудовниками в обхід тендерних процедур. Кримінальне провадження передано до НАБУ. Як повідомляло Суспільне Чернігів, одним із цих забудовників була саме компанія Тарасовця, а міський бюджет недоотримав 34 млн грн.

Майже одночасно з появою цього повідомлення від прокуратури стало відомо, що Юрій Тарасовець без жодних пояснень склав депутатські повноваження. "Чому ж тоді Тарасовець відмовився від свого депутатського мандату? Сьогодні в Фейсбуці попалась інформація, що Юрій Тарасовець планує продати увесь свій бізнес в Чернігові колишньому чернігівському міському голові і втекти з країни. Але наскільки ця інфа може бути достовірною, я казати не берусь", — написав Олександр Гашпар 15 лютого цього року.

З наших джерел серед чернігівського бізнесу нам стало відомо, що Тарасовець дійсно намагається максимально розпродати свої активи у місті. Але це не так просто, бо, наприклад, ті ж новобудови не мають усіх необхідних дозвільних документів, а купувати собі "геморой" не всі готові.

Що робити людям, які можуть залишитись без грошей і квартир? Експерти радять звертатись до суду.

"Якщо люди зараз зреагують, то мають шанс залишитись хоча б з грошима. Суд навіть може нарахувати пеню по договорах. У "Основи Буд-7" та інших компаній Тарасовця поки ще є активи. Грубо кажучи, тією ж швейною фабрикою вони можуть розрахуватись з людьми за квартири. Але якщо Тарасовець продасть фабрику до того, як люди підуть до суду, то у нього не буде чим розрахуватись з людьми. Саме тому він зараз поспішає максимально розпродати свої активи, особливо спішить із швейною фабрикою", — говорить наш співрозмовник.

Як повідомив нам депутат Артем Тарасенко, після усіх скандалів, які у Чернігові спровокувала діяльність Юрія Тарасовця, міська рада за останній рік не виділила ні "Основі Буд-7", ні афільованим компаніям жодної нової земельної ділянки. Тарасенко як депутат від Масанів каже, що особисто за цим слідкує.

Якщо ж власник "Основа Буд-7" таки втече за кордон, то це, каже депутат, буде найгіршим варіантом і для ошуканих мешканців, і для всього міста