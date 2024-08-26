В Чернигове депутат-застройщик Юрий Тарасовец оскандалился на миллионы долларов, сдал мандат и может убежать за границу

Тарасовец, по свидетельству участников рынка, сейчас пытается распродать часть своих активов

Город Чернигов впервые за последние десятилетия столкнулся с масштабным строительным скандалом, из-за которого сотни людей остались без жилья и не имеют шанса заселиться в уже проплаченные квартиры. Застройщиком оказался городской депутат, владелец строительной компании "Основа Строй-7" Юрий Тарасовец, который недавно был еще и главой земельной комиссии городского совета.

Черниговчане инвестировали в новостройки Тарасовца, которые должны были быть сданы еще до начала полномасштабного вторжения. Впрочем, люди либо остались ни с чем, либо вынуждены были дополнительно доплачивать по 230 тысяч гривен за уже купленную квартиру, что стало шоком для жителей прифронтового города.

Сам же Тарасовец, по свидетельству участников рынка, сейчас пытается распродать часть своих активов, купленных по всему городу именно за те инвестиции, которые получил от черниговчан за квартиры.

По нашим данным, семья черниговского застройщика уже живет в США. Юрий Тарасовец в начале этого года без объяснений сложил мандат депутата городского совета и это, очевидно, может облегчить возможность выезда из страны.

В случае, если владелец "Основа Буд-7" убежит и не выполнит обязательств перед инвесторами, то Чернигов – город, в котором со времен украинской независимости фактически не было недостроев – впервые столкнется с ситуацией, когда застройщик покинет целый ряд незавершенных объектов, в том числе VIP-класса.

По нашей просьбе эксперты по рынку недвижимости в Чернигове подсчитали, что действия уже бывшего депутата Тарасовца могут нанести людям ущерб на сумму примерно в 20 млн долларов. Речь идет о тех квартирах, за которые компания "Основа Буд-7" взяла у черниговчан деньги, но в результате дома не были сданы и есть большой риск, что уже не будут сданы в эксплуатацию.

Истории каждого из таких объектов настолько яркие и нетипичные не только для Чернигова, но и в целом для Украины, что стоит описать отдельно.

Элитная высотка в центре города по улице Киевская, 7 (ЖК КиевSky). Данная 16-этажка, которую застройщик "Основа Буд-7" позиционировал как жилье премиум-класса, уже построена и деньги за квартиры с людей собраны. Но уже четвертый год дом, как призрак, возвышается над центром города. Владельцы квартир заселиться не могут. Все потому, что в многоквартирный дом элит-класса компания Юрия Тарасовца не провела… электроэнергию. "Основа Буд-7" должна построить для этого дома электроподстанцию, но не сделала этого.

Высотка премиум-класса КиевSky, в котором застройщик вообще не провел электроэнергию

Инвесторы, которые доверились компании, должны были заселиться в КиевSky в 2021-2022 годах, но до сих пор ждут. По приблизительным подсчетам инвесторов, они выкупили квартир в этой новостройке на сумму около 5,6 млн долларов. Но сейчас опасаются: Тарасовец либо вообще не сдаст дом в эксплуатацию, либо расходы на подключение дома к электроэнергии перебросит на черниговчан, то есть им придется дополнительно доплачивать за уже купленное жилье.

"Дом на улице Киевская, 7 (КиевСкай) уже полностью достроен. Этот дом должен был быть сдан еще 1,5 года назад. Мы ждали. Этой зимой нам пообещали, что весной дом наконец сдадут! И здесь застройщик пишет о каких-то "доплатах" и о том, что до конца войны объекты сданы не будут", — возмущалась черниговчанка Руслана Яковлева еще летом 2022 года. С тех пор ситуация не изменилась.

Проблема там не только с электричеством, но и с отоплением. Людям был обещан дом с автономным отоплением в квартирах, что тоже входило в повышенную стоимость такого элитного жилья. Закончилось тем, что газовики отказались проводить газ из-за высокой этажности дома, а электроэнергии для электрического отопления нет. В лучшем случае дом сможет подключиться к городской котельной, хотя это вовсе не то, за что платили инвесторы.

Более того. Нам стало известно, что застройщик подготовил для инвесторов этого VIP-дома еще одну неожиданность. Так, часть покупателей дополнительно доплачивали за квартиры с более красивым видом из окна. Но никто не предупредил, что "Основа Буд-7" запланировала закрыть их красивый вид из окон еще одной высоткой.

"Перед домом на Киевской, 7, которому не хватает ни земли, ни коммуникаций, уже спроектировано еще одно такое здание. И по нему уже была запущена предварительная закрытая продажа. Но людям из первой секции никто не сказал, что перед их премиум-домом вырастет еще одна высотка и закроет красивый вид, за который они доплатили", — рассказал на условиях анонимности один из экспертов, ознакомленных с рынком недвижимости города.

Еще одним невыполненным обязательством в ЖК КиевSky стал подземный паркинг, обещанный людям, но по факту так и не построенный. Проблема в том, что 16-этажка стоит в самом центре города и, если она когда-нибудь будет заселена, это приведет к транспортному коллапсу в Чернигове.

Строительство в микрорайоне "Массаны" по улице Независимости: за уже приобретенное и сданное жилье компания Тарасовца просила людей доплачивать еще дополнительно по 200-230 тысяч гривен. Это один из самых неожиданных и вопиющих прецедентов на рынке недвижимости города. Раньше застройщики в Чернигове не позволяли.

Свои действия застройщик пытался списать на войну. Но дело в том, что дом был закончен как раз накануне 24 февраля 2022 года, был готов к вводу в эксплуатацию, ему уже был присвоен почтовый адрес, а люди к тому времени оплатили 100% стоимости жилья.

Компания Тарасовца еще в начале строительства предоставила инвесторам лишь предварительные договоры сомнительной юридической силы, даже не нотариально заверенные. На момент достройки в 2022 году владельцам квартир поставили условие: хотите оформить основной договор и заселиться – доплачивайте в среднем по 200 тысяч гривен. Тому, кто не соглашался на такие условия, обещали вернуть деньги. Впрочем, даже с возвратом средств люди остались бы в большом минусе: "Основа Строй-7" предлагала вернуть по 10 500 грн за квадратный метр, которые люди вкладывали в начале строительства, хотя на 2022 год квадратный метр стоил уже 27-29 тысяч грн .

Дом в микрорайоне Масаны, за который «Основа Буд-7» потребовала с жильцов доплату

"Мы расстроены, разочарованы. Я хотела бы обратиться ко всем людям о максимальной огласке, потому что это горе-застройщик, ведущий мошеннические действия, и я не хочу, чтобы кто-то еще попал на крючок к этому застройщику", — рассказала Анжела Надточий — инвестор коммерческого помещения в секции 10/4.

Условия договоров были составлены так, что застройщик в итоге дожал черниговчан и вынуждены были по одному сдаться и доплатить Тарасовцу.

Депутат Черниговского городского совета от микрорайона Масаны Артем Тарасенко в комментарии нашему изданию рассказал, как "Основа Буд-7" пользуется военным положением, чтобы противодействовать разгневаннім жителям.

"Мы собирались вместе с инвесторами. А к нам вызвали полицию. На меня хотели составить протокол, что я провожу собрание в военное время, и это якобы запрещено. Какую-то статью хотели мне пришить. А если приходить в офис "Основа Буд-7", то владельцы выставляют охрану и никого не пускают", – рассказал Тарасенко.

Но даже несмотря на многотысячные доплаты, которые "Основа Буд-7" шантажом собрала с людей, жители новостроек на Масанах так и не получили обещанные социальные объекты – школы, двух детсадов, стадиона или хотя бы обустроенных спортивных площадок для детей. Их тоже обязана была строить компания Тарасовца, но пока даже не начинала

Здесь должны быть школа и садик

В конце концов эта компания до сих пор не смогла сделать даже нормальные тротуары у дома: люди, которые доплачивали по 200 тысяч за купленные квартиры, в результате ходят по болоту.

"Нечетная сторона улицы Независимости из-за жлобства застройщика Тарасовца и из-за бездействия городских властей преимущественно не имеет обустроенных тротуаров и люди ходят по протоптанным грунтовым дорожкам и прыгают через высокие бордюры", — рассказал общественный активист Чернигова Александр Гашпар.

Так, выяснилось, что застройщик допустил ошибку в монтаже вентиляционных каналов: они работают по принципу обратной тяги. Люди оказались в ситуации, когда зимой весь холод с улицы затягивался в квартиры. После скандала управляющая кампания поставила разве что заглушки на вентиляцию, из-за чего в квартиры теперь попадают запахи из соседних квартир. Несмотря на то, что данный конструктивный недостаток является ошибкой застройщика "Основа Буд-7", люди вынуждены были устранять проблему за свой счет.

Еще одним неприятным сюрпризом для владельцев квартир стали лифты: уже через год после сдачи дома они начали ломаться. Расходы на ремонт тоже ложатся на плечи жильцов.

Люди жалуются: "Основа Буд-7" поставила их перед фактом, что управляющей компанией в новостройке будет компания "Полесская", которая тоже, вероятно, связана с Тарасовцем.

"Они ничего не сделали. Скажу откровенно, что мы с завистью уже смотрим на другие дома, у которых есть обустроенный двор, площадки и в которых все время что-то делается для людей. А здесь вообще ничего. Надо ходить, просить. Но у них и в штате никого нет. Я разговаривал с мастером: у него есть только гаечный ключ, которым он может что-нибудь перекрыть в случае аварии. Нам навязали прокладку, не имеющую ни ресурса, ни желания что-то делать для людей", — рассказал один из жильцов дома на Независимости, 15.

ЖК "Александровский", где людям уже продали квартиры в домах, которых вообще не будет. Это довольно большой жилой комплекс, где должно быть построено около 120 тыс. кв метров жилья. Частично некоторые дома были построены еще до полномасштабного вторжения, но были повреждены ударами российской артиллерии. Застройщик пересчитал потери и, как рассказали нам инвесторы, потери перечислены в стоимости фактически как за новый дом. Снова собирают доплаты с людей, на чьи кошельки и лягут все расходы.

Но даже не это основная проблема ЖК "Александровский". Как сообщили нам источники в городских властях Чернигова, несколько из запланированных секций данного жилого комплекса "Основа Буд-7" не сможет сдать, потому что там расположен городской водозабор. Любой суд может вынести решение о сносе таких домов.

"Они продавали людям только картинку. Говорили: у нас в Чернигове все "схвачено", несите нам деньги, покупайте просто квадратные метры, а мы уже потом определимся, в каких квартирах эти квадратные метры будут. Люди доверяли и несли деньги, когда строительство даже не начиналось. В ЖК "Александровский" распродано шесть секций, а построено всего две. Черниговчанам продали то, чего не существует и не будет существовать. Земля под это ЖК была выделена незаконно", — рассказал один из чиновников городского совета Чернигова, который на условиях анонимности согласился рассказать правду об этом строительстве.

В чем проблема компании "Основа Строй-7" Юрия Тарасовца? И что делать людям?

Бизнес Юрия Тарасовца был построен по принципу строительной пирамиды. К делу привлечен местный банк – Поликомбанк, принадлежащий отцу Юрия Тарасовца Николаю Тарасовцу.

Первые новостройки "Основы Буд-7" достраивались и сдавались без особых проблем, а строительный бизнес кредитовался через семейный банк. Когда все больше денег начало поступать от людей-инвесторов, семья Тарасовцов начала максимально скупать объекты по городу, в том числе непрофильный бизнес.

Так, например, в руки Тарасовца попал Речной порт, который тот выкупил у российского олигарха Константина Григоришина. Кстати, в городе говорят, что Тарасовец странным образом якобы мог сыграть на руку россиянам, потому что обязался не развивать в Речпорте речной транспорт. Также в руках Тарасовца оказалась местная швейная фабрика и другие непрофильные активы. В частных разговорах Тарасовец кичился, что он скупил пол города.

Проблема в том, что его строительный бизнес может сработать как мыльный пузырь, оставив людей без квартир, а город – с недостроями и неликвидными активами, которые будут стоять "мертвым грузом".

В Чернигове также не прошло незамеченным, что из "Основы Строй-7" ушел главный инженер Виктор Иванченко. Много лет именно на его профессиональных способностях держалась компания, и он был ее публичным лицом. Но Иванченко основал новую компанию "Київбуд", порвав связи с Тарасовцом. Черниговские строители восприняли уход главного инженера "Основы Буд-7" как один из первых сигналов того, что у компании начались серьезные проблемы и она находится на грани развала. Сам же Иванченко своим уходом обезопасил себя от скандалов, основания для которых накапливаются у компании каждый день.

Чернигов – относительно небольшой город. Поэтому люди, хорошо знакомые со строительными историями Тарасовца, боятся рассказывать о них открыто. А вот инкогнито один из экспертов местного рынка недвижимости объяснил: в какой-то момент Юрий Тарасовец настолько увлекся закупкой новых объектов по городу за средства, получаемые от черниговчан, что сформировал слишком большой кассовый разрыв. Ситуация может осложниться тем, что в группе риска оказался "Поликомбанк", который уже получил письменные оговорки от Нацбанка и может быть выведен с рынка. А банк тоже живет за счет тех денег, которые люди вложили в новостройки от "Основа Строй-7".

Одновременно у строительной компании возникли проблемы с Черниговской областной прокуратурой. Было открыто уголовное производство по факту застройки земельных участков коммунальной собственности частными застройщиками в обход тендерных процедур. Уголовное производство передано в НАБУ. Как сообщало Общественное Чернигов, одним из этих застройщиков была именно компания Тарасовца, а городской бюджет недополучил 34 млн грн.

Почти одновременно с появлением этого сообщения от прокуратуры стало известно, что Юрий Тарасовец без объяснений сложил депутатские полномочия. "Почему тогда Тарасовец отказался от своего депутатского мандата? Сегодня в Фейсбуке попалась информация, что Юрий Тарасовец планирует продать весь свой бизнес в Чернигове бывшему черниговскому городскому голове и сбежать из страны. Но насколько эта информация может быть достоверной, я говорить не берусь", – написал Александр Гашпар 15 февраля этого года.

Из наших источников среди черниговского бизнеса нам стало известно, что Тарасовец действительно пытается максимально распродать свои активы в городе. Но это не так просто, потому что, например, у тех же новостроек нет всех необходимых разрешительных документов, а покупать себе "геморрой" не все готовы.

Что делать людям, которые могут остаться без денег и квартир? Эксперты советуют обращаться в суд.

"Если люди сейчас среагируют, то есть шанс остаться хотя бы с деньгами. Суд может даже начислить пеню по договорам. У "Основы Буд-7" и других компаний Тарасовца пока есть активы. Грубо говоря, той же швейной фабрикой они могут рассчитаться с людьми за квартиры. Но если Тарасовец продаст фабрику до того, как люди пойдут в суд, то у него нечем будет рассчитаться с людьми. Именно поэтому он сейчас спешит максимально распродать свои активы, особенно торопится со швейной фабрикой", — говорит наш собеседник.

Как сообщил депутат Артем Тарасенко, после всех скандалов, которые в Чернигове спровоцировала деятельность Юрия Тарасовца, городской совет за последний год не выделил ни "Основе Буд-7", ни аффилированным компаниям ни одного нового земельного участка. Тарасенко, как депутат от Масанов, говорит, что лично за этим следит.

Если же владелец "Основа Буд-7" таки сбежит за границу, то это, говорит депутат, будет самым плохим вариантом и для обманутых жителей, и для всего города.