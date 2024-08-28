У ДСНС на Львівщині наварились на закупівлі спецтехніки: що відомо (фото)

Правоохоронці викрили фігурантів оборудки

На Львівщині посадовці головного управління ДСНС закупили непотрібну їм спецтехніку і при цьому ще й переплатили грошей. Правоохоронці викрили їх на розтраті державних коштів.

Про випадок повідомили у ДБР. Заявили, що діяли спільно з Нацполіцією та Службою безпеки України.

"Встановлено, що посадовці восени 2022 року придбали дві спеціальні аварійно-рятувальні машини легкого типу, хоча на початку року звітували, що такі автомобілі у них в надлишку", — йдеться у повідомленні ДБР.

Заступник начальника головного управління уклав пряму угоду про закупівлю автівок і діяв в інтересах фірми-постачальника спецтехніки. До оборудки залучив начальника управління ресурсного забезпечення та фахівця з проведення закупівель.

"Згідно з угодою вартість спецтехніки склала понад 13,8 млн грн. Економічна та товарознавча експертизи визначили, що вартість машин завищена на майже 4,5 млн грн", — повідомляє ДБР.

Нині трьом фігурантам справи повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

"Подано до суду клопотання про обрання їм запобіжних заходів — тримання під вартою та відсторонення від виконання обов’язків. Для відшкодування завданих збитків подано до суду клопотання про арешт майна підозрюваних. Йдеться про земельні ділянки, квартири, автомобілі", — йдеться у повідомленні ДБР.

Нині розслідування триває, слідчі встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетні до оборудки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що колишнього генерала СБУ оголосили в розшук Інтерполу. Це відбулось за запитом Державного бюро розслідувань України.