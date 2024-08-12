ДБР викрило корупційну схему, що загрожувала життям військових: збитків на 60 млн

У справі, щонайменше, десятеро фігурантів

Майже 60 млн грн витратили військові посадовці на закупівлю неякісних аптечок. Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України викрили схему, яка могла коштувати здоров'я українським захисникам.

Про це повідомляє ДБР. Слідство встановило, що військові посадовці знехтували перевіркою якості отриманих медичних наборів.

"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру ексначальнику одного з військових навчальних центрів, начальнику медичної служби цього центру та восьми приватним підприємцям за фактом постачання неякісних військових аптечок. Встановлено, що між навчальним центром та підприємцями було укладено вісім договорів на постачання 30 тис. 773 штук аптечок на загальну суму 58,5 млн гривень. При цьому військові посадовці не проконтролювали якість поставлених аптечок", — йдеться в повідомленні.

Експертиза виявила, що аптечки не відповідають необхідним стандартам, містять препарати сумнівної якості та неналежні компоненти. Використання таких аптечок могло серйозно зашкодити здоров'ю військовослужбовців.

Внаслідок постачання неякісної продукції державі було заподіяно шкоду у сумі 58,5 млн гривень.

Ексначальнику навчального центру висунуто підозру у бездіяльності військової влади, а керівнику медслужби — у недбалому ставленні до військових обов'язків. Обом загрожує від 8 до 10 років позбавлення волі. Підприємці, причетні до постачання неякісної продукції, підозрюються у шахрайстві, за що можуть отримати до 8 років ув'язнення.

Справу під свій контроль взяла Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Житомирській області правоохоронці затримали командира однієї з військових частин, який змушував підлеглих будувати йому будинок.