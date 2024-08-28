Колишнього генерала СБУ оголосили в розшук Інтерполу: хто це такий і чим він "відзначився"

Він допомагав росіянам захоплювати ЧАЕС

Колишнього генерала СБУ Андрія Наумова оголошено в міжнародний розшук. Це відбулось за запитом Державного бюро розслідувань України.

Інтерпол опублікував червоне оповіщення в обліках Генерального секретаріату 26 серпня 2024 року. Наумова підозрюють у низці серйозних злочинів, серед яких шахрайство, державна зрада та незаконне збагачення. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

ДБР звинувачує ексгенерала у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час керівництва державним підприємством у 2019-2021 роках. Наумова затримали 7 червня 2022 року на кордоні Сербії та Північної Македонії. При ньому виявили 592 тис. євро, 120 тис. доларів США та два коштовні камені.

У Сербії Наумова засудили до року ув'язнення за відмивання грошей. Проте в січні 2024 року він вийшов на волю. Сербський суд відхилив запит про екстрадицію Наумова в Україну.

У червні 2024 року ДБР висунуло нову підозру ексначальнику ГУВБ СБУ. Цього разу йшлося про підроблення документів для сербського суду. За даними слідства, Наумов організував фальсифікацію офіційних паперів, щоб уникнути кримінальної відповідальності в Сербії.

Окрім того, Наумову оголосили підозру в незаконному збагаченні. ДБР, Офіс Генпрокурора та НАЗК виявили у нього необґрунтовані активи на суму 32,7 млн грн.

Варто зазначити, що Наумов залишив Україну напередодні російського вторгнення в лютому 2022 року. За деякими даними, він допоміг окупантам захопити Чорнобильську АЕС.

Хто такий генерал Наумов?

Андрій Наумов народився 28 травня 1982 року. Він тривалий час працював у Генеральній прокуратурі, а згодом — у Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження. У 2018 році Наумов очолив ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".

З літа 2019 до липня 2021 року Наумов керував Головним управлінням внутрішньої безпеки СБУ. Його діяльність на цій посаді викликала чимало запитань. Зокрема, журналісти звертали увагу на придбання родиною Наумова елітної квартири в центрі Києва за ціною, значно нижчою за ринкову.

Після втечі з України Наумов певний час мешкав у Німеччині, а потім переїхав до Сербії. Його затримання на сербсько-македонському кордоні з великою сумою готівки викликало резонанс.

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