В ГСЧС на Львовщине наварились на закупке спецтехники: что известно (фото)

Правоохранители разоблачили фигурантов сделки

Во Львовской области чиновники главного управления ГСЧС закупили ненужную им спецтехнику и при этом еще и переплатили денег. Правоохранители разоблачили их на растрате государственных средств.

О случившемся сообщили в ГБР. Заявили, что действовали вместе с Нацполицией и Службой безопасности Украины.

"Установлено, что должностные лица осенью 2022 года приобрели две специальные аварийно-спасательные машины легкого типа, хотя в начале года отчитывались, что такие автомобили у них в избытке", — говорится в сообщении ГБР.

Заместитель начальника главного управления заключил прямое соглашение о закупке автомобилей и действовал в интересах фирмы-поставщика спецтехники. К сделке привлек начальника управления ресурсного обеспечения и специалиста по проведению закупок.

"Согласно соглашению стоимость спецтехники составила более 13,8 млн грн. Экономическая и товароведческая экспертизы определили, что стоимость машин завышена почти на 4,5 млн грн", — сообщает ГБР.

В настоящее время трем фигурантам дела сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

"Подано в суд ходатайство об избрании им мер — содержания под стражей и отстранении от исполнения обязанностей. Для возмещения нанесенного ущерба поданы в суд ходатайство об аресте имущества подозреваемых. Речь идет о земельных участках, квартирах, автомобилях", — говорится в сообщении ГБР.

В настоящее время расследование продолжается, следователи устанавливают полный круг лиц, которые могут быть причастны к сделке.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что бывшего генерала СБУ объявили в розыск Интерпола. Это произошло по запросу Государственного бюро расследований Украины.