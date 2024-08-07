Допомагав військовим-ухилянтам: ДБР на Одещині затримало заступника командира частини (фото)

Замкомандира може вийти із СІЗО під заставу у два десятки млн гривень

На Одещині затримали заступника командира військової частини та повідомили йому про підозру. Правоохоронці з’ясували, що чоловік допомагав деяким військовослужбовцям ухилятись від служби.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР). У будинку заступника командира і не тільки провели низку обшуків та знайшли понад 100 тисяч доларів готівкою, боєприпаси та навіть заборонені речовини.

Як встановило слідство, заступник командира разом зі спільниками, особи яких встановлюються, організували схему. За нею деякі ухилянти вважалися військовослужбовцями, за документами нібито перебували на службі та навіть отримували всі необхідні грошові виплати. А насправді вони знаходилися вдома.

Ці військові віддавали свої зарплатні картки організаторам схеми, які привласнили всі їхні виплати собі. За попередніми даними, ділки встигли оформити таким чином понад 20 осіб та отримати від них до 20 млн гривень.

Слідчі ДБР разом із Нацполіцією 2 серпня затримали заступника командира військової частини та деяких військовослужбовців. Під час обшуків було знайдено та вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси до неї, понад 118 тисяч доларів та наркотичні речовини.

Заступнику командира однієї з військових частин Одеської області повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень та у пособництві в ухиленні від несення військової служби (ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України). Суд ухвалив взяти його під варту з правом внесення застави 20 млн гривень. Високопоставленому військовому загрожує до 12 років ув’язнення. Правоохоронці вживають заходів щодо арешту майна фігурантів, щоб відшкодувати завдані державі збитки.

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