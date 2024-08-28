Заплющать очі на виїзд з України: стало відомо які бонуси обіцяють при мобілізації за кордоном

Українським рекрутам в Польщі обіцяють особливі умови

В посольстві України в Польщі розповіли як вступити в Український легіон і на які бонуси можуть розраховувати рекрути.

Так, у відповідь на запитання "Телеграфу", посольство України надало зразок форми реєстрації в Український легіон на платформі сайту Міноборони.

Залишивши в формі анкетні дані і телефон, можна розраховувати на дзвінок від ректрутера, розмова з яким, як запевняють в Міноборони, "не накладає на вас жодних зобов’язань".

Бонуси для легіонерів-добровольців пропонують наступні:

— підписання контракту із ЗСУ без необхідності відвідувати Україну;

— неможливість переведення в інший підрозділ ЗСУ без згоди легіонера;

— відпустка в будь-якій країні за вибором військового.

Ну і ще, звісно, навчання на техніці НАТО, 35-денний базовий вишкіл і, певно, найголовніше – влада обіцяє заплющити очі на обставини виїзду добровольця з України.

Нагадаємо, що формування Українського легіону передбачено безпековою угодою між Україною та Польщею.

Більше інформації про Український легіон, та як він може бути використаний у війні з РФ, читайте в матеріалі "Телеграфу", що вийде в четвер, 29 серпня.