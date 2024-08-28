Закроют глаза на выезд из Украины: стало известно какие бонусы обещают при мобилизации за границей
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Украинским рекрутам в Польше обещают особые условия
В посольстве Украины в Польше рассказали, как вступить в Украинский легион и на какие бонусы могут рассчитывать рекруты.
Так, в ответ на вопрос "Телеграфа", посольство Украины прислало образец формы регистрации в Украинский легион на платформе сайта Минобороны.
Оставив в форме анкетные данные и телефон, можно рассчитывать на звонок от ректрутера, разговор с которым, как уверяют в Минобороны, "не налагает на вас никаких обязательств".
Бонусы для легионеров-добровольцев предлагают такие:
– подписание контракта с ВСУ без необходимости посещать Украину;
– невозможность перевода в другое подразделение ВСУ без согласия легионера;
– отпуск в любой стране по выбору военного.
Ну и еще, конечно, обучение на технике НАТО, 35-дневная базовая подготовка и, пожалуй, самое главное – власти обещают закрыть глаза на обстоятельства выезда добровольца из Украины.
Напомним, что формирование Украинского легиона предусмотрено договором безопасности между Украиной и Польшей.
Больше информации об Украинском легионе и как он может быть использован в войне с РФ, читайте в материале "Телеграфа", который выйдет в четверг, 29 августа.