Закроют глаза на выезд из Украины: стало известно какие бонусы обещают при мобилизации за границей

Украинским рекрутам в Польше обещают особые условия

В посольстве Украины в Польше рассказали, как вступить в Украинский легион и на какие бонусы могут рассчитывать рекруты.

Так, в ответ на вопрос "Телеграфа", посольство Украины прислало образец формы регистрации в Украинский легион на платформе сайта Минобороны.

Оставив в форме анкетные данные и телефон, можно рассчитывать на звонок от ректрутера, разговор с которым, как уверяют в Минобороны, "не налагает на вас никаких обязательств".

Бонусы для легионеров-добровольцев предлагают такие:

– подписание контракта с ВСУ без необходимости посещать Украину;

– невозможность перевода в другое подразделение ВСУ без согласия легионера;

– отпуск в любой стране по выбору военного.

Ну и еще, конечно, обучение на технике НАТО, 35-дневная базовая подготовка и, пожалуй, самое главное – власти обещают закрыть глаза на обстоятельства выезда добровольца из Украины.

Напомним, что формирование Украинского легиона предусмотрено договором безопасности между Украиной и Польшей.

Больше информации об Украинском легионе и как он может быть использован в войне с РФ, читайте в материале "Телеграфа", который выйдет в четверг, 29 августа.