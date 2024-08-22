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Мобілізація по-новому: чи можуть раніше "обмежено придатного" відправити на передову

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Автор
На ВЛК
На ВЛК. Фото Колаж "Телеграфу"

Деякі статуси військовозобов'язаних скасували

Після останніх змін у законодавстві про мобілізацію, категорії "обмежено придатний" більше не існує. Ті, хто раніше мали такий статус, повинні пройти повторне медичне обстеження.

За результатами огляду їх можуть визнати придатними до служби, або ж непридатними. Згідно з наказом Міністерства оборони №402, з’явилися додаткові статуси, зокрема придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК і СП, у вищих навчальних закладах, військових навчальних центрах.

Таким чином, військовозобов'язані з певними захворюваннями, які унеможливлюють участь у бойових діях, можуть бути переведені на службу в тилові підрозділи, зокрема в ТЦК.

Чи можуть "обмежено придатного" відправити в бойову бригаду

Військово-лікарська комісія тепер не лише визначає придатність до служби, але й вказує, в якій військовій частині ви будете служити. Це означає, що навіть особи з обмеженими фізичними можливостями можуть бути направлені в бойові підрозділи.

Відповідно до оновлених критеріїв, зазначених у наказі №402, деякі особи, які раніше мали статус "обмежено придатний", можуть бути визнані непридатними до військової служби та звільнені з військового обліку.

Деякі захворювання, які раніше не вважалися перешкодою для військової служби, тепер можуть стати причиною для відмови у призові.

Що стосується військових, які отримали поранення, для них виокремили такі категорії придатності:

  • тимчасово непридатний, що потребує лікування, відпустки чи звільнення;
  • непридатний, із переоглядом за 6-12 місяців. Це люди, які також зазнали поранення і деякий час не можуть виконувати бойових завдань.

Раніше "Телеграф" писав, що у вересні можуть заборонити мобілізацію ще однієї категорії чоловіків. Через прогалину в законодавстві є можливість мобілізувати юнаків з 18 років.

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#Мобілізація #відстрочка #ВЛК #Обмежено придатний