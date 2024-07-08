У Польщі створять "Український легіон": чи мобілізуватимуть військовозобов’язаних українців, які проживають в ЄС

Батальйон тренуватиметься в Польщі

На території Польщі скоро розпочнеться формування та підготовка "Українського легіону" — нового добровольчого військового підрозділу. Про це Україна домовилася у Польщі, де у сьогодні було підписано угоду про гарантії безпеки.

Про формування батальйону президент Володимир Зеленський розповів під час брифінгу у Варшаві в понеділок, 8 липня. зазначено, що батальйон складатиметься з українців-добровольців, які перебувають на території країн ЄС.

"Зафіксували формування та підготовку на території Польщі Українського легіону — нового добровольчого військового підрозділу. Ми маємо дуже позитивний досвід українсько-польсько-литовської бригади. І саме на основі такого досвіду ми дамо можливість громадянам України, які перебувають в Польщі, Литві, ЄС, добровільно приєднатися до оборони України", — мовив Зеленський.

За словами очільника держави, Український легіон тренуватиметься в Польщі та буде оснащений партнерами. Кожен громадянин України, який виявить бажання бути в легіоні, зможе підписати контракт зі Збройними силами України. Нині сторони пропрацьовують всі нюанси цих домовленостей.

Чи будуть мобілізувати до нового військового підрозділу? Вочевидь ні, адже за словами президента це добровольчий батальйон, а отже складатиметься виключно з добровольців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Зеленський розповів, чи запросять Росію та Путіна на другий Саміт миру.