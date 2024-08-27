Мобілізація восени: кого призвуть на службу з 1 вересня

Армія шукає чоловіків із бойовим досвідом

В Україні триває загальна мобілізація, яку продовжили до 9 листопада. З початку осені правила призову залишаться незмінними: повістки й надалі отримуватимуть чоловіки призовного віку, які відповідають усім критеріям.

"Телеграф" розповідає, яких спеціалістів потребує армія та кого можуть мобілізувати в першу чергу. Наразі існує дефіцит деяких фахівців у Збройних Силах України, тому їх можуть призвати на службу першими.

Військове командування наголошує на першочерговій потребі в чоловіках із бойовим досвідом. До прикладу, штурмовики, артилеристи тощо.

Крім бійців, армія потребує фахівців цивільних професій, які забезпечують ефективну роботу військових підрозділів. Йдеться про водіїв, механіків, IT-спеціалістів та зв'язківців.

Мобілізація охоплює не лише бойові підрозділи, а й інші служби, де потрібні фахівці з різними навичками. Один із можливих напрямків служби у таких випадках — це робота у штабі.

Загалом мобілізація стосується як чоловіків з досвідом військової служби, так і тих, хто раніше не служив.

Призову підлягають:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні та обмежено придатні (протягом 9 місяців повинні повторно пройти військово-лікарську комісію — до 4 лютого 2025 року та отримати статус "придатні" чи "непридатні") за станом здоров’я під час воєнного стану, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними (протягом 9 місяців повинні повторно пройти військово-лікарську комісію — до 4 лютого 2025 року та отримати статус "придатні" чи "непридатні") через стан здоров'я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.

Верхня межа призовного віку для мобілізації залишається незмінною – 60 років. Для осіб вищого офіцерського складу — 65 років.

Мобілізація жінок залишається добровільною. Вступити до лав ЗСУ можуть жінки від 18 до 60 років, які придатні за станом здоров’я та сімейними обставинами. Підкреслимо, що виключно на добровільній основі, тобто за контрактом.

Раніше "Телеграф" писав, що повістки тепер матимуть новий вигляд. Що в них буде вказано та як їх вручатимуть.