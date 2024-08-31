Вихід на кордони 1991 року не обов’язковий? Коли в Україні закінчиться війна, розповів історик

Однозначно буде перемога України

Питання тривалості війни України та Росії й досі залишається відкритим, проте повномасштабне вторгнення завершиться нашою перемогою. Та це не означає вихід на кордони 1991 року.

Про це "Телеграфу" розповів кандидат історичних наук, офіцер 3 ОШБр ЗСУ і популярний YouTube-блогер Олександр Алфьоров у інтерв’ю: ""Вихід на кордони 1991-го не буде перемогою України": історик назвав головну причину".

За словами офіцера, він дуже сподівається, що за 20 хвилин війна в Україні закінчиться нашою перемогою. Але її тривалість складно визначити, тому це питання відкрите. Водночас для України є два кардинальні виходи з цієї ситуації.

"Маємо усвідомлювати, що однозначно буде перемога України. Тому що поразка – це заморожування, яке пізніше призведе до розгортання чергового спалаху ще більшої агресії, ще більшого протистояння, ще більшого нападу Російської Федерації", — каже Алфьоров.

Але наразі українці, моделюючи перемогу, ототожнюють її з виходом на кордони 1991 року. Про це не так, адже вихід на ці кордони (навіть якщо ми зараз це реалізуємо), не буде перемогою.

"Росія почала війну у тому числі через сенси. Відповідно, цими сенсами вона і користується під час збройної агресії. Так, одне з гасел їхнього наступу на Україну, є — "Діди воювали"", — пояснює історик.

За його словами, українські бійці вже перетнули межу у 200 тисяч втрат росіян, яких знищили фізично. Але у цих полеглих окупантів є діти, молодші брати та племінники.

"Тож навіть якщо ми вийдемо на кордон 1991-го року, ця сусідня держава залишиться в тих самих межах. Їхня ж пропаганда створить замість гасла про "воюючих дідів" нове — "Батьки воювали". Це призведе, по суті, до чергового кола протистояння з РФ", — каже Алфьоров.

Він наголосив, що вже через 5-7 років після відновлення кордону можна знову очікувати пропагандистську "накрутку". Тоді ці дітки, які зараз у росіян перебувають у "Юнармії", підуть у "дорослі" Збройні сили і продовжать війну.

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