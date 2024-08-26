Рюрика не існувало: історик розгромив один із улюблених міфів Путіна

Історик розповів, що не так із російськими теоріями

У Росії її останнім часом намагаються активно просувати міф у тому, що династія київських князів Русі йде від Рюрика. Наприклад, таку версію активно просував російський диктатор Володимир Путін. Однак цей персонаж швидше за все є вигаданим.

Про це розповів кандидат історичних наук, офіцер 3-ї ОШБр ЗСУ Олександр Алфьоров в інтерв’ю "Телеграфу": "У росіян трапився історичний колапс": Олександр Алфьоров розвінчав останні фейки Путіна про Україну

Він зазначив, що ім’я Рюрика справді згадується в "Повісті минулих літ", написаній у 1113-1114 роках, проте його немає в інших документах тієї епохи. При цьому історик наголошує, що Рюрик мав жити у другій половині IX століття, тобто між ним та написанням "Повісті" не менше 150 років.

"Наприклад, митрополит київський Іларіон написав "Слово про закон і благодать", яке проголошувалося перед Ярославом Мудрим. Він згадує у певній послідовності предків Ярослава Мудрого: його отця Володимира, діда Святослава і згадує прадіда — Ігоря, якого називає Старим, тобто першим", — Каже Алфьоров.

Ще одним моментом, на який вказує історик, є те, що росіяни кажуть, що Рюрік нібито міг жити та правити у Ладозі. Це справді старе поселення, але на той момент там, за підрахунками археологів, могло мешкати близько 80 осіб, що не дуже тягне на "столицю Русі". З тієї ж причини зазнають краху та інші теорії росіян про інші "столиці" в Новгороді, Володимирі, Суздалі, Москві.

Зокрема, це пов’язано з тим, що всі ці землі потрапили до складу Русі лише за часів Володимира, каже Алфьоров. З цієї причини росіяни не дуже люблять згадувати про його батька Святослава, який ці землі не контролював, як і про Ігоря чи Ольгу.

"Назва "рюриковичі" з’явилася досить пізно. Очевидно, десь у XIV столітті, коли спливає це ім’я. До цього князі називалися руськими, бо правили на Русі. Або ж ми можемо говорити, що це була київська династія, тому що вони у Києві сиділи (правили). І ми не можемо сказати, що вони звідкись прийшли з півночі.

Ще однією проблемою для росіян є дати. Алфьоров зазначає, що умовний Рюрик мав жити десь у 860-880 роках, хоча у західноєвропейських джерелах говориться, що Русь вже існувала у 839 році, тобто за кілька десятиліть до того, як з’явився її "засновник".

Нагадаємо, раніше Алфьоров назвав три головні помилки Путіна щодо України, які призведуть до розвалу Росії.