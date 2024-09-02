Історія із призначенням начштабу СБС отримала продовження: Рада звернулася до силовиків

На засіданні комітету головком говорив, що капітан пройшов усі перевірки

Історія з призначенням капітана Романа Гладкого на посаду начальника штабу Командування сил безпілотних систем (СБС) отримала продовження. Так, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запропонував провести додаткові перевірки.

Про це у коментарі видання Українська правда повідомив секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. Він зазначив, що пропозиція прозвучала під час засідання Комітету 2 вересня.

За його словами, на зустрічі порушувалося питання про те, чи проводилися перевірки щодо Гладкого.

"оловнокомандувач відповів, що Гладкий досвідчений, пройшов навчання в Канаді, а до цього був начальником штабу командування Військово-морських сил. Він пройшов усі перевірки. З боку СБУ зауважень не було. Тому його вирішили призначити", — сказав Костенко.

Водночас нардеп зазначає, що Сирський запропонував провести додаткові перевірки, а комітет ухвалив рішення направити запит до СБУ, щоб прояснити ситуацію.

Як повідомлялося раніше, 30 серпня стало відомо, що Гладкого призначили на посаду начальника штабу СБС, проте відразу після цього на нього посипалася критика. Зокрема ресурс DeepState повідомив, що капітан був підозрюваним у державній зраді, шпигунстві та корупції. Крім того, там зазначили, що його дружини мали паспорт Росії, а його дочка виступала на спортивних змаганнях під прапором країни-агресора. У Генштабі після скандалу спростували цю інформацію.