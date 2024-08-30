"Безугла-ЗСУ рахунок 2:0": як в Україні сприйняли звільнення командувача Повітряних сил

Українці простежили паралель між словами Мар’яни Безуглої та діями української влади

У мережі активно обговорюють зміну командувача Повітряних Сил ЗСУ. Військові дякують Миколі Олещуку за те, що служили під його керівництвом, а скандальна нардеп розкритикувала владу за призначення Анатолія Кривоножка.

"Телеграф" зібрав реакції чиновників, військових та інших українців на зміни у командуванні Повітряними силами нашої країни.

Народна депутатка Мар’яна Безугла розкритикувала призначення Анатолія Кривоножка. Їй не сподобалося, що генерал-лейтенантові 59 років.

"Кривоножко. Ну хоч поки що в.о. у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, але це показує, хто там у них у штабі на третій рік повномасштабного вторгнення – пенсіонери", — написала нардепка.

Офіцер ЗСУ та керівник благодійної організації Фонд "Мир і Ко" Мирослав Гай нічого не сказав про нового командувача ПС ЗСУ. Він лише подякував Миколі Олещенку за службу.

"Дякую за службу і за те, що тримали небо. З повагою", — написав Мирослав Гай.

Колишній позаштатний радник ОП Олексій Арестович, який втік з України, згадав словесну суперечку Олещука та Безуглої щодо аварії F-16.

"Не грози Мар’яні з ранку, попиваючи сік на Командному пункті Повітряних Сил", — написав політик-утікач.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко побажав Анатолію Кривоножку наснаги на новій посаді. Також він зазначив, що Мар’яна Безугла знову "передбачила" дії уряду.

"Це так, як це виглядає. Але, звичайно, знову збіглося, що "торпеда" Безугла атакувала таємною інформацією в паблік ЗСУ, і наступного дня зміна керівництва. Просто збіг. І давайте відразу. Зміна сама по суті не проблема. Проблема – коли і як. Ось це – методи та привід – просто пз*ц. Новому командувачу – наснаги. Але зробити краще, ніж було", – написав Андрющенко.

Журналіст Ігор Мосійчук заявив, що зміна керівництва говорить про те, що Зеленський визнав "дружній вогонь" між українськими військовими, через який було збито F-16.

"По факту не на пряму, але Верховний Головнокомандувач визнав збиття літака F-16 і загибель його пілота українською ракетою з системи "Патріот", про що писала нардеп Безугла Офіційно, Зеленський зняв з посади командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука", — написав він.

Колишній нардеп Борислав Береза пожартував, що ніхто не має права жартувати з Мар’яною Безуглою. Такої думки дотримуються й інші українці.

"В ОП вирішили показати, що ніхто з військових не має права лаяти їхню безуглу прислугу. Олещука звільнили. Наступний Неїжпапа. Шакали радіють", — написав політик.

Нагадаємо, що Мар’яна Безугла після повідомлень про катастрофу першого F-16 в Україні вразила мережу заявою. За її нібито даними, винищувач був збитий системою ППО Patriot. Вона звинуватила командування Повітряних Сил у брехні та дискоординації між підрозділами. Колишній прессекретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що на Безуглу давно настав час написати заяву до ДБР і попросив СБУ розібратися з політиком.

Микола Олещук жорстко відповів нардепу. Він заявив, що настане час і Мар’яна Безугла проситиме прощення перед усім військом за свої висловлювання.

Також "Телеграф" розповідав про те, як у США відреагували на аварію F-16 в Україні. Пентагон поки не говоритиме про причини аварії.