История с назначением начштаба СБС получила продолжение: Рада обратилась к силовикам

На заседании комитета главком говорил, что капитан прошел все проверки

История с назначением капитана Романа Гладкого на должность начальника штаба Командования Сил беспилотных систем (СБС) получила продолжение. Так главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил провести дополнительные проверки.

Об этом в комментарии изданию Украинская правда сообщил секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. Он отметил, что предложение прозвучало во время заседания комитета 2 сентября.

По его словам, на встрече поднимался вопрос о том, проводились ли проверки в отношении Гладкого.

"Главнокомандующий ответил, что Гладкий опытный прошел обучение в Канаде, а до этого был начальником штаба командования Военно-морских сил. Он прошел все проверки. Со стороны СБУ замечаний не было. Поэтому его решили назначить", — сказал Костенко.

Вместе с тем нардеп отмечает, что Сырский предложил провести дополнительные проверки, а комитет принял решение направить запрос в СБУ, чтобы прояснить ситуацию.

Как сообщалось ранее, 30 августа стало известно, что Гладкого назначили на должность начальника штаба СБС, однако сразу же после этого на него посыпалась критика. В частности ресурс DeepState сообщил, что капитан был подозреваемым в государственной измене, шпионаже и коррупции. Кроме того, там отметили, что у его жен был паспорт России, а его дочь выступала на спортивных соревнованиях под флагом страны-агрессора. В Генштабе после скандала опровергли эту информацию.