"Цей процес потребує тиші": у Генштабі прокоментували призначення Гладкого начальником СБС

У ГШ звернулися до українців

У Генеральному Штабі ЗСУ зробили офіційну заяву щодо призначення Романа Гладкого начальником штабу Командування Сил безпілотних систем. Там наголосили, що він є офіцером з багаторічним досвідом служби.

"Капітан 1-го рангу Роман Гладкий є офіцером з багаторічним досвідом служби у Збройних Силах України та має відповідну військову освіту. У 2020-2023 роках обіймав посади заступника начальника Об'єднаного штабу Командування Об’єднаних сил та заступника Командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України. Проходив спеціалізовану підготовку в Канаді, а з початком широкомасштабної агресії виконував завдання на різних важливих напрямках", — йдеться у повідомленні.

У ГШ додали, що Сили безпілотних систем, як окремий рід військ, зараз перебувають у стані формування та розвитку. Тому поширення будь-якої інформації щодо цього потребує обережності.

"Цей процес потребує розуміння, терпіння та, іноді, тиші. Закликаємо громадян та засоби масової інформації перед поширенням будь-якої інформації перевіряти її достовірність", — наголосили у ГШ.

Нагадаємо, інформація про призначення Гладкого начальником штабу Командування Сил безпілотних систем викликала шквал критики в Україні. Гладкий, як стверджують аналітики з Deep State, був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції. Ба більше, він не має жодного стосунку до безпілотників, натомість має дружину з російським паспортом, а його донька виступала на спортивних змаганнях під прапором Росії.

Як розповідав "Телеграф", після аварії літака F-16 президент України Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил України. Тимчасово виконувачем обов’язків командувача Повітряних Сил став генерал-лейтенант Анатолій Кривоніжко. Олещук прокоментував своє звільнення цитатою ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного.