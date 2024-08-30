Зв'язки з РФ та підозри з корупції: призначення Гладкого начальником СБС викликало вал критики

До нового начальника штабу чимало питань

В Україні призначили начальника штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ. Ним став капітан Роман Гладкий, який, як стверджують аналітики з Deep State, був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції.

Призначення Гладкова підтвердили джерела видання "Liga.NET". Тоді як аналітики з Deep State виступили з різкою критикою такого кадрового вибору. Допис зробили у своєму Telegram. Стверджують, що Гладкий не має жодного стосунку до безпілотників, натомість має дружину з російським паспортом, а його донька виступала на спортивних змаганнях під прапором Росії.

"Невже в усій українській армії не знайшовся гідний начальних штабу СБС, а потрібна саме людина, яка жодного відношення ніколи не мала до безпілотників?" — питають аналітики.

Призначення Гладкого викликало неабияку критику серед військових, окремих політиків, активістів, волонтерів та небайдужих громадян. Так, відомий волонтер та активіст Сергій Стерненко заявив, що призначення Гладкого на посаду начальника зроблено, щоб зруйнувати СБС зсередини.

"Так, головком Сирський дійсно призначив на посаду начштабу Сил безпілотних систем Романа Гладкого, дружина якого має російське громадянство, а його донька виступала на змаганнях під російським прапором. Це зроблено, щоб зруйнувати СБС зсередини. Процес повноцінного запуску СБС саботується. Указ президента про створення був ще у лютому, а закону про СБС досі нема", — написав Стерненко.

Нардепка Мар’яна Безугла також розкритикувала призначення Гладкого. Заявила, що не розуміє, яким чином йому вдалося пройти перевірку Служби безпеки України та досі обіймати найвищі посади.

"Призначення саме цієї людини начальником штабу — свідоме рішення Сирського. Він був відправлений туди як "соглядатай" попри протести Вадима Сухаревського та його команди. Це типовий підхід, який було використано багато разів", — зауважила Безугла.

За її словами, такий підхід, зокрема, призвів до надзвичайно складної ситуації на Покровському напрямку.

"Криза і хаос в управлінні на східному фронті зараз — результат кумівства, ручного контролю та втручання до рівня взводу з боку Сирського паралельно з виведенням підрозділів із Донецької області", — написала Безугла.

Обурена призначенням Гладкого і нардепка Софія Федина. Допис зробила на своїй сторінці у Facebook.

"Новий і амбітний рід військ, яким є Сили безпілотних систем Збройних сил України, отримує потенційну "консерву" на чолі начальника штабу. У нас серед десятків тисяч професійних військовослужбовців не знайшлося нікого достойного? Щоб без питань і нюансів? Вимагаю від влади публічних пояснень! П.с. пишуть, що це протеже ОПУ", — написала Федина.

Ексрадник міністра оборони України Руслан Тростинський теж висловився щодо призначення Гладкого. "Були великі сподівання на ці Сили, але хтось має інші плани", — написав він.

Серед користувачів мережі призначення начальником СБС Романа Гладкого також викликало неабияке обурення. Користувачі мережі залишили чимало гнівних коментарів.

Роман Гладкий — що про нього відомо

Гладкий народився у Вінницькій області, навчався у Севастопольському військово-морському інституті. З 1997 по 2013 роки обіймав посади командира ракетно-артилерійської бойової частини малого протичовнового корабля "Луцьк", командира середнього десантного корабля "Юрій Олефіренко" та командира великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський".

Під час окупації Севастополя росіянами Роман Гладкий виїхав на підконтрольну Україні територію, залишивши у Криму дружину Олену, яка має російське громадянство, та свою доньку. Пізніше у мережі з'явилася інформація про те, що донька Гладкого у Севастополі виступала на змаганнях з плавання під російським прапором.

Донька Гладкого з тренеркою

Нагороди доньки Гладкого за змагання

Протягом 2015-2016 років керував управлінням надводних та підводних сил Командування ВМС ЗСУ. З 2016 по 2018 роки обіймав посаду першого заступника командувача ВМС.

У червні 2018 року журналісти ТСН опублікували сюжет про те, що Гладкого намагалася завербувати ФСБ РФ. Завадила цьому контррозвідка СБУ.

Роман Гладкий

Після скандалу, а також на тлі "фінансово-економічних порушень" та виявлення в дружини Гладкого російського паспорта, його усунули з посади.

Видання Depo.ua у 2020 році повідомляло про те, що з Військово-Морських Сил ЗСУ Романа Гладкого "було звільнено через недоліки у службовій діяльності та зараховано у розпорядження Міністра оборони України". Згідно з даними видання, серед "недоліків" — підозри у корупції та шпигунстві на користь Росії.

Попри це, вже у 2019 році Гладкий став головою Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, а у грудні 2020 року його призначили заступником начальника штабу Командування ООС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Зеленський змінив голову Сил спеціальних операцій. Ним став Олександр Трепак. Ми розповідали, що про нього відомо у матеріалі: Героя України Трепака на позивний "Редут" призначено новим головою ССО