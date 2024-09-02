В Україні вирують лісові пожежі: горить одразу в кількох областях, триває евакуація (відео, мапа)

В одному з населених пунктів вже згоріло близько 20 обійсть

Масштабна лісова пожежа розгорілася на підконтрольній Україні частині Донецької області. Повідомляється, що горить ліс на північ від річки Сіверський Донець. Крім того, горить і поблизу Кам’янського, що у Дніпропетровській області.

Про це повідомляють різні пабліки в Telegram. Публікують відео з місця подій.

Повідомляється, що, зокрема, горить ліс від Новоселівки до Святогірська, вогонь дійшов уже до Олександрівки. За інформацією місцевих, вже нібито згоріло понад 20 обійсть.

Населені пункти, де вирують пожежі

Крім того, про масштабну пожежу повідомляють і з Ізюмського району Харківської області. Наразі відомо, що горять лісові насадження на площі близько 1200 га.

У Оскільській ТГ вогонь досягнув села Студенок. Наразі тут триває евакуація жителів. Кількість евакуйованих станом на зараз понад 200 людей.

Як повідомляє паблік "Харьков Life | Харків", деякі пожежі спричинені російськими обстрілами, деякі — через людський фактор.

Роботи з гасіння пожежі ускладнюються замінованістю території, повідомив речник ДСНС регіону Євген Василенко у коментарі для "Суспільне Харків".

Поблизу Кам’янського, що у Дніпропетровській області також розгорілася неабияка пожежа. Горить з боку Єлизаветівки.

Єлизаветівка на мапі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Москві спалахнула сильна пожежа, яку було важко ліквідувати. Горіла адміністративна будівля на Бережківській набережній. До гасіння залучали корабель та вертольоти.