В Росії горить Рязанська ГРЕС: де вона розташована і як далеко від кордону з Україною

Щоправда, вони самі не можуть визначитись, чому над станцією видніється дим

У російських соціальних мережах з'явилися повідомлення про ймовірний вибух на території Рязанської ГРЕС у місті Новомичуринськ. Користувачі діляться відео, на якому видно дим над електростанцією.

На записі чути, як невідомі чоловіки обговорюють подію, згадуючи про "хлопок", що передував появі диму. За інформацією, що поширюється в російських пабліках, начебто на території Рязанської ГРЕС стався вибух, після якого розпочалася пожежа. Деякі джерела стверджують, що станція повністю оповита димом.

Окрім цього, ресурс "РЗН.Інфо", який посилається на неназване джерело, зазначає, що причиною задимлення могло стати "порушення технологічного процесу". Це ж джерело заперечує факт вибуху та наявність постраждалих чи пошкоджень, стверджуючи, що підприємство працює у звичайному режимі. Зараз підтвердження словам росіян, які заперечують факт вибуху, немає. Але є відео з масштабною пожежею на території станції.

Цікаво, що о 13:50 один з російських телеграм-каналів з посиланням на пресслужбу енергетичної компанії "ОГК-2" пише, що відео було знято напередодні, а причиною задимлення стало займання сухої трави.

Довідка. Рязанська ГРЕС – одна з найбільших теплових електростанцій у європейській частині Росії. Розташована в місті Новомичуринськ Рязанської області, вона відіграє важливу роль у забезпеченні електроенергією центральної частини країни. Станція була введена в експлуатацію у 1973 році та має встановлену потужність близько 3020 МВт.

Місце розташування Рязанської ГРЕС

Раніше "Телеграф" також писав, що у Росії кілька аеропортів призупинили роботу. Заходи нібито вжито через загрозу атаки безпілотниками.