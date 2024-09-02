В Украине бушуют лесные пожары: горит сразу в нескольких областях, продолжается эвакуация (видео, карта)

В одном из населенных пунктов уже сгорело около 20 домов

Масштабный лесной пожар разгорелся на подконтрольной Украине части Донецкой области. Сообщается, что горит лес севернее реки Северский Донец. Кроме того, горит и вблизи Каменского в Днепропетровской области.

Об этом сообщают разные паблики в Telegram. Публикуют видео с места событий.

Сообщается, что горит лес от Новоселовки до Святогорска, огонь дошел уже до Александровки. По информации местных, уже якобы сгорело более 20 домов.

Населенные пункты, где бушуют пожары

Кроме того, о масштабном пожаре сообщается и из Изюмского района Харьковской области. Пока известно, что горят лесные насаждения на площади около 1200 га.

В Оскильской ТГ огонь достиг села Студенок. В настоящее время здесь идет эвакуация жителей. Количество эвакуированных по состоянию на данный момент более 200 человек.

Как сообщает паблик "Харьков Life | Харьков", некоторые пожары были вызваны российскими обстрелами, некоторые — из-за человеческого фактора.

Работы по тушению пожара осложняются заминированностью территории, сообщил представитель ГСЧС региона Евгений Василенко в комментарии для "Общественное Харьков".

Вблизи Каменского в Днепропетровской области также разгорелся пожар. Горит со стороны Елизаветовки.

Елизаветовка на карте

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Москве вспыхнул сильный пожар, который было тяжело ликвидировать. Горело административное здание на Бережковской набережной. К тушению привлекали корабль и вертолеты.