В Украине бушуют лесные пожары: горит сразу в нескольких областях, продолжается эвакуация (видео, карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В одном из населенных пунктов уже сгорело около 20 домов
Масштабный лесной пожар разгорелся на подконтрольной Украине части Донецкой области. Сообщается, что горит лес севернее реки Северский Донец. Кроме того, горит и вблизи Каменского в Днепропетровской области.
Об этом сообщают разные паблики в Telegram. Публикуют видео с места событий.
Сообщается, что горит лес от Новоселовки до Святогорска, огонь дошел уже до Александровки. По информации местных, уже якобы сгорело более 20 домов.
Кроме того, о масштабном пожаре сообщается и из Изюмского района Харьковской области. Пока известно, что горят лесные насаждения на площади около 1200 га.
В Оскильской ТГ огонь достиг села Студенок. В настоящее время здесь идет эвакуация жителей. Количество эвакуированных по состоянию на данный момент более 200 человек.
Как сообщает паблик "Харьков Life | Харьков", некоторые пожары были вызваны российскими обстрелами, некоторые — из-за человеческого фактора.
Работы по тушению пожара осложняются заминированностью территории, сообщил представитель ГСЧС региона Евгений Василенко в комментарии для "Общественное Харьков".
Вблизи Каменского в Днепропетровской области также разгорелся пожар. Горит со стороны Елизаветовки.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Москве вспыхнул сильный пожар, который было тяжело ликвидировать. Горело административное здание на Бережковской набережной. К тушению привлекали корабль и вертолеты.