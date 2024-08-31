Під Харковом цілий день вирує пожежа: дим видно по всьому місту (відео)

Біля Кутузівки горить масштабна пожежа

У Харкові з самого ранку відчувається запах гару та диму. При цьому спостерігається це практично по всьому місту.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Зазначається, що це пов’язано з пожежами на полях за межами міста.

Варто зазначити, що в мережі з’явилися повідомлення про пожежі в районі Кутузівки на схід від міста, а також біля Мерефи на заході. Втім, особливо добре дим відчувається в районі Салтівки (північно-західна частина) та Олексіївки (західна частина).

Місцевий блогер Євген Зуб у своєму каналі показав, як виглядає пожежа з Кутузівки та біля неї.

За його словами, у цьому районі прильотів не було, проте раніше росіяни обстріляли Черкаські Тишки, через що там спалахнув ліс. Проте варто розуміти, що від цього населеного пункту до Кутузівки близько 10 кілометрів, крім того, їх розділяє В’ялівське водосховище.

На інших відео блогер показав, що пожежа продовжується і після настання ночі, а пожежники роблять все можливе, щоб не дати їй поширюватись далі.

Як повідомлялося раніше, 30 серпня, у Чернігові та інших населених пунктах області спостерігається задимлення. Причиною стали пожежі на торфовищах у навколишніх регіонах.