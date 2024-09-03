Українською буде інакше: як сказати правильно "заставляти"

Є гарні українські відповідники кальці з російської

Позбутися русизмів у своєму мовленні — завдання непросте, але досяжне. Потрібно поступово відмовлятися від слів російського походження, замінюючи їх питомо українськими.

Коли ми говоримо про те, що хтось примушує нас щось зробити, то вживаємо слово "заставляє". Однак це не є коректним варіантом, оскільки походить з російської мови, пише "Телеграф".

Як сказати українською "заставляти"

Слово "заставляти" ми можемо вживати, але не тоді, коли йдеться про примус. Натомість його вживають у таких випадках:

коли говоримо про певну заставу, наприклад, здати щось кредиторові;

коли заповнюємо простір якимись предметами, як-от, заставити кімнату новими меблями.

В інших випадках вживання слова "заставляти" буде неправильним. Якщо ж нам потрібно сказати про певний тиск, який на нас хтось чинить заради певної дії, тоді використовуємо слово "змушувати" або "примушувати".

Наприклад, мама примушує дитину виконати домашнє завдання. Або ж подруга змушує піти з нею до стоматолога. А от від слова "заставити" у такому контексті варто відмовитися.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим замінити вираз "по крайній мірі" російського походження. Існує кілька українських відповідників, які гарно звучать.