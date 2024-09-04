Ризики заборони бронювати ліки онлайн: Держлікслужба звинуватила прайс-агрегатори у роботі поза правовим полем

Аптечний прайс-агрегатор Tabletki.ua спростовує закиди від голови Держлікслужби Романа Ісаєнка про те, що сервіс працює поза правовим полем. Більше того, після усіх зустрічей і заяв від профільних чиновників, прайс-агрегатор здивований цим висловлюванням чільника ДЛС.

"Ми здивовані риторикою очільника Держлікслужби, адже вважали, що процес погодження оновлених змін до ліцензійних умов вийшов на фінішну пряму.

І голова Дерлікслужби, і міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та його перший заступник Сергій Дубров неодноразово публічно підтверджували, що не мають жодних претензій до діяльності Tabletki.ua. Наш сервіс завжди діяв у повній відповідності до чинного законодавства, яке жодним чином не забороняє діяльність прайс-агрегаторів, зокрема з обміну інформацією між аптеками та споживачами, серед іншого про бронювання чи резервування лікарських засобів", – наголосив співзасновник сервісу Тabletki.ua Олександр Муравщик у коментарі 24 каналу.

Зокрема, представники Tabletki.ua наголосили, що завжди діяли у повній відповідності до чинного законодавства, а воно жодним чином не забороняє діяльність прайс-агрегаторів, зокрема обмін інформацією між аптеками та споживачами та бронювання чи резервування лікарських засобів.

"Ми завжди оперативно реагуємо на запити будь-яких державних органів, включно з ДЛС, та сумлінно надаємо всю запитувану чиновниками інформацію. Запропоновані Дерлікслужбою у квітні цього року зміни до ліцензійних умов, на жаль, вели до повної заборони діяльності прайс-агрегаторів, а не до посилення конкуренції з боку аптечних мереж. Саме тому наш сервіс рішуче виступив проти цих змін та ініціював обговорення з ДЛС та МОЗ", – підкреслює Олександр Муравщик.

Скандал довкола можливої заборони сервісів з онлайн-бронювання ліків виник навесні цього року. Тоді на сполох забили пацієнтські організації і споживачі, а петиція із закликом не забороняти прайс-агрегатор за добу зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Після зустрічей з представниками Міністерства охорони здоровʼя, Держлікслужби, аптечних мереж і онлайн-сервісів вирішили продовжити обговорення документа. Перша така зустріч відбулась 21 травня, після обурення споживачів в соцмережах і та швидкого підписання петиції. Однак, за словами представника Tabletki.ua досі фінальної версії змін не було затверджено.

"17 липня 2024, відбулась остання по цій темі спільна нарада між МОЗ, ДЛС, прайс-агрегаторів та аптек. Таких нарад з травня 2024 було більше 5. Чиновники висловили свою підтримку запропонованим нами змінам та доручили Держлікслужбі закінчити підготовку документа. При цьому, Tabletki.ua погодили спільні зміни з представниками аптек – АПАУ, найбільшою професійною асоціацією аптечного бізнесу. Дотепер ми не бачили фінальну версію змін, які ДЛС готовий винести на розгляд громадськості та державних органів, – зазначає Олександр Муравщик.