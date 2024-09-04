Риски запрета бронировать лекарства онлайн: Гослекслужба обвинила прайс-агрегаторы в работе вне правового поля

Аптечный прайс-агрегатор Tabletki.ua опровергает упреки от главы Гослекслужбы Романа Исаенко о том, что сервис работает вне правового поля. Более того, после всех встреч и заявлений от профильных чиновников, прайс-агрегатор удивлен этим высказыванием главы ДЛС.

"Мы удивлены риторикой главы Гослекслужбы, ведь считали, что процесс согласования обновленных изменений в лицензионные условия вышел на финишную прямую.

И глава Гослекслужбы, и министр здравоохранения Виктор Ляшко и его первый заместитель Сергей Дубров неоднократно публично подтверждали, что не имеют никаких претензий к деятельности Tabletki.ua. Наш сервис всегда действовал в полном соответствии с действующим законодательством, которое никоим образом не запрещает деятельность прайс-агрегаторов, в частности, по обмену информацией между аптеками и потребителями, среди прочего о бронировании или резервировании лекарственных средств", – подчеркнул соучредитель сервиса Александр Муравщик в Тabletki.ua комментарии 24 канала.

В частности, представители Tabletki.ua подчеркнули, что всегда действовали в полном соответствии с действующим законодательством, а оно никоим образом не запрещает деятельность прайс-агрегаторов, в частности, обмен информацией между аптеками и потребителями и бронирование или резервирование лекарственных средств.

"Мы всегда оперативно реагируем на запросы любых государственных органов, включая ДЛС, и добросовестно предоставляем всю запрашиваемую чиновниками информацию. Предложенные Гослекслужбой в апреле этого года изменения в лицензионные условия, к сожалению, вели к полному запрету деятельности прайс-агрегаторов, а не к усилению конкуренции со стороны аптечных сетей. Именно поэтому наш сервис решительно выступил против этих изменений и инициировал обсуждение по ДЛС и Минздраву", – подчеркивает Александр Муравщик.

Скандал вокруг возможного запрета сервисов по онлайн-бронированию лекарств возник весной этого года. Тогда тревогу забили пациентские организации и потребители, а петиция с призывом не запрещать прайс-агрегатор в сутки собрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

После встреч с представителями Министерства здравоохранения, Гослекслужбы, аптечных сетей и онлайн-сервисов решили продлить обсуждение документа. Первая такая встреча состоялась 21 мая, после возмущения потребителей в соцсетях и скорого подписания петиции. Однако, по словам представителя Tabletki.ua, до сих пор финальная версия изменений не была утверждена.

"17 июля 2024 г., состоялось последнее по этой теме совместное совещание между Минздравом, ДЛС, прайс-агрегаторов и аптек. Таких совещаний с мая 2024 г. было более 5. Чиновники выразили свою поддержку предложенным нами изменениям и поручили Гослекслужбе закончить подготовку документа. При этом Tabletki.ua согласовали общие изменения с представителями аптек – АПАУ, крупнейшей профессиональной ассоциацией аптечного бизнеса. До сих пор мы не видели финальную версию изменений, которые ДЛС готовы вынести на рассмотрение общественности и государственных органов", – отмечает Александр Муравщик.