В Україні може подорожчати інтернет: провайдери б'ють на сполох

Держава хоче монополізувати ринок на догоду компаній-гігантів

Високі тарифи та проблеми з інтернетом. Саме з цим зіткнуться українці, якщо провайдерів телекомунікаційної сфери переведуть на загальну систему оподаткування з 1 жовтня. Принаймні, так стверджують самі учасники ринку комунікаційних послуг.

Про це вони заявили під час круглого столу в Одесі, передає видання "Думська". Зустріч ініціював голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Як стверджують провайдери, від них вимагають з 1 жовтня перейти на загальну систему оподаткування. Нині ж більшість з них є ФОПами, тобто платниками єдиного податку. На думку учасників ринку комунікаційних послуг, за цим рішенням держави ховається спроба монополізувати ринок на догоду компаній-гігантів.

"Дрібні компанії, які працюють у селах і селищах, злетять з єдиного податку і змушені будуть утримувати бухгалтера, юриста, тобто адміністрування ускладниться, а витрати збільшаться. Це призведе до масового закриття ФОПів, і цю нішу повинні будуть закрити великі компанії, яким той чи інший регіон може бути нецікавий або не вигідний для обслуговування. Це призведе до того, що люди платитимуть за інтернет умовно 300 гривень на місяць, а де-небудь у віддалених районах — 1300 і більше", — зазначив один з провайдерів.

За словами провайдерів, саме завдяки великій кількості дрібних і середніх компаній ринок телекомунікаційних послуг в Україні залишається чи не найунікальнішим у світі. Конкуренція змушує провайдерів тримати адекватні ціни та надавати якісні послуги.

Фото: Думська

"Нашій країні не підходить, зокрема, німецький досвід, де ринок представлений лише чотирма національними провайдерами. Якщо ми хочемо, щоб заявки розглядалися по два місяці, а люди при цьому все одно платили за відсутній інтернет, то це можна зробити, питання — навіщо? Ринок, позбавлений конкуренції, неминуче втратить у якості послуг і прийде до зростання цін", — вважає керівник компанії IT-KARKAS Роман Перун.

Голова Одеської ОВА закликав учасників круглого столу систематизувати свої пропозиції та створити робочу групу.

"Ідеться про всеукраїнське явище, і ми не можемо з Одеси скасувати рішення керівництва Державної фіскальної служби, проте, маючи на руках чіткий план і бачення ситуації, можемо вести діалог, переконувати та закликати", — наголосив губернатор.

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