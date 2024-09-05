В Украине может подорожать интернет: провайдеры бьют тревогу

Государство хочет монополизировать рынок в угоду компаниям-гигантам

Высокие тарифы и проблемы с Интернетом. Именно с этим столкнутся украинцы, если провайдеры телекоммуникационной сферы будут переведены на общую систему налогообложения с 1 октября. По крайней мере, так утверждают сами участники рынка коммуникационных услуг.

Об этом они заявили на круглом столе в Одессе, передает издание "Думская". Встречу инициировал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Как говорят провайдеры, от них требуют с 1 октября перейти на общую систему налогообложения. В настоящее время большинство из них являются ФЛПами, то есть плательщиками единого налога. По мнению участников рынка коммуникационных услуг, за этим решением государства скрывается попытка монополизировать рынок в угоду компаниям-гигантам.

"Мелкие компании, работающие в селах и поселках, взлетят по единому налогу и вынуждены будут удерживать бухгалтера, юриста, то есть администрирование усложнится, а расходы увеличатся. Это приведет к массовому закрытию ФЛПов, и эту нишу должны будут закрыть крупные компании, которым тот или иной другой регион может быть неинтересен или не выгоден для обслуживания. Это приведет к тому, что люди будут платить за интернет условно 300 гривен в месяц, а где-нибудь в отдаленных районах — 1300 и больше", — отметил один из провайдеров.

По словам провайдеров, именно благодаря большому количеству мелких и средних компаний рынок телекоммуникационных услуг в Украине остается самым уникальным в мире. Конкуренция заставляет провайдеров держать адекватные цены и оказывать качественные услуги.

Фото: Думская

"Нашей стране не подходит, в частности, немецкий опыт, где рынок представлен лишь четырьмя национальными провайдерами. Если мы хотим, чтобы заявки рассматривались по два месяца, а люди при этом все равно платили за отсутствующий интернет, это можно сделать, вопрос — зачем? Рынок, лишенный конкуренции, неизбежно потеряет в качестве услуг и приведет к росту цен", — считает руководитель компании IT-KARKAS Роман Перун.

Глава Одесской ОВО призвал участников круглого стола систематизировать свои предложения и создать рабочую группу.

"Речь идет о всеукраинском явлении, и мы не можем из Одессы отменить решение руководства Государственной фискальной службы, однако, имея на руках четкий план и видение ситуации, можем вести диалог, убеждать и призывать", — подчеркнул губернатор.

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