Уже почалося? У Росії масштабний збій в роботі інтернету, лягло безліч сервісів

Нині не працюють, щонайменше, два десятки застосунків та сервісів

У середу, 21 серпня, в Росії стався масштабний збій. Ліг майже увесь інтернет. Більшість популярних сервісів, такі як Telegram, WhatsApp, Steam, Wikipedia та Яндекс, працюють лише через VPN.

Про це, зокрема, повідомляє платформа 4pda. Спершу користувачі мережі помітили збої в роботі Telegram та WhatsApp.

"Судячи з даних сайту Downdetector, проблеми з доступом до месенджерів одночасно почалися 21 серпня о 14:00 за московським часом. Зважаючи на все, збої спостерігаються тільки на території Росії, а відповідні повідомлення надходять від користувачів з різних регіонів", — йдеться на сайті.

Водночас, видання "Уніан" повідомило про те, що проблеми не лише з двома найпопулярнішими месенджерами. Деякі користувачі мають проблеми з доступом до Discord, Steam, Twitch, Ростелекому та низки інших сервісів і застосунків.

Не працюють позначені сервіси та застосунки

Примітно, що "впав" навіть сервіс, який і відстежує всі ці збої.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що по всьому світові відбувся масштабний збій у роботі Telegram. Наслідки цього збою були помітні не лише в Україні, а й далеко за її межами.