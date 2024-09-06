"Це дуже важливо": соціолог назвав дві головні емоції українців під час війни

Люди опираються негативним емоціям

На початку широкомасштабного вторгнення РФ українське суспільство було згуртовано, а гордість була головною рушійною силою. Нині на перший план дедалі частіше виходить надія.

Про це розповів директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха. Подробиці він озвучив в ексклюзивному інтерв’ю "План Путіна працює, але українці готові терпіти заради Перемоги і 100 років, – соціолог Євген Головаха, ч. I" .

За словами соціолога, у 2022 році гордість за свою країну відчували під 80-90%, а страх та сум близько 20%. Наразі гордість відчувають три чверті населення. А ось страху та смутку збільшилося на 10%. Показник наближається до третини.

Головаха зазначив, що оптимальна ситуація у цьому сенсі була у перший рік "великої" війни. У людей дуже високо піднялася планка самоповаги. А звідси й гордість. Гордість від чого? Від поваги до країни, від самоповаги тощо.

"Ми ставили таке запитання: "Чи пишаєтеся ви тим, що ви громадянин України?" І більшість завжди пишалася. Але коливання були пов'язані з матеріальним станом, наприклад, у кризу показники були гіршими. Найвищий показник був 2022 – початок 2023 року. Зараз він вже не найвищий, але всерівно це переважна більшість.", — розповів він.

Сум і страх — цілком зрозумілі емоції. Війна затягується. Люди втрачають близьких, друзів. Як результат – збільшується і смуток.

"Але можна було очікувати набагато більших темпів зростання. На мій погляд, це свідчить про великий потенціал стійкості. Люди все ж таки опираються негативним емоціям ", — зазначив Головаха.

Крім того, соціологічні дослідження показали, що в майбутнє українці дивляться переважно з надією та оптимізмом.

"Це теж дуже важливо, тому що від нашого ставлення до майбутнього залежить те, що ми робитимемо в сьогоденні ", — резюмував директор Інституту соціології.

Раніше "Телеграф" писав, що омбудсмен показав перші емоції українських захисників після обміну.