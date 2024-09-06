"Это очень важно": социолог назвал две главные эмоции украинцев во время войны

Люди противятся негативным эмоциям

В начале широкомасштабного вторжения РФ украинское общество было сплоченно, а гордость была главной движущей силой. Сейчас на первый план все чаще выходит надежда.

Об этом рассказал директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха. Подробности он озвучил в эксклюзивном интервью "План Путина работает, но украинцы готовы терпеть ради Победы и 100 лет, – социолог Евгений Головаха, ч. I".

По словам социолога, в 2022 году гордость за свою страну испытывали под 80-90%, а страх и печаль около 20%. Сейчас гордость испытывают три четверти населения. А вот страха и печали увеличилось на 10%. Показатель приближается к трети.

Головаха отметил, что оптимальная ситуация в этом смысле была в первый год "большой" войны. У людей очень высоко поднялась планка самоуважения. А отсюда и гордость. Гордость от чего? От уважения к стране, от самоуважения и так далее.

"Мы задавали такой вопрос: "Гордитесь ли вы тем, что вы гражданин Украины?" И большинство всегда гордилось. Но колебания были связаны с материальным состоянием, например, в кризис показатели были хуже. Самый высокий показатель был 2022 – начало 2023 года. Сейчас он уже не самый высокий, но все равно это подавляющее большинство.", — рассказал он.

Грусть и страх — вполне понятные эмоции. Война затягивается. Люди теряют близких, друзей. Как результат — увеличивается и печаль.

"Но можно было ожидать гораздо больших темпов роста. На мой взгляд, это свидетельствует о большом потенциале устойчивости. Люди все же противятся негативным эмоциям.", — отметил Головаха.

Кроме того, социологические исследования показали, что в будущее украинцы смотрят преимущественно с надеждой и оптимизмом.

"Это тоже очень важно, потому что от нашего отношения к будущему зависит то, что мы будем делать в настоящем.", — резюмировал директор Института социологии.

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