Число звернень зросло в рази: як часто українці скаржаться на представників ТЦК

У омбудсмена розкрили статистику

Українці все частіше скаржаться уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю щодо порушень їхніх прав працівниками ТЦК. За перші вісім місяців 2024 року він отримав понад 1,6 тисячі відповідних звернень громадян.

Про це йдеться у відповіді секретаріату омбудсмена на запит "Української правди". Там зазначили, що за весь 2023 рік загальна кількість таких звернень була майже втричі менша – 561.

За перше півріччя 2024 року до омбудсмена надійшло 1 190 відповідних звернень, що в шість разів більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Тоді громадяни відправили 198 таких листів.

Також зазначається, що омбудсмен отримує й усні звернення під час особистих прийомів громадян, через "гарячу лінію", а також на зустрічах із родинами військовополонених і зниклих безвісти. Таким чином загальна кількість звернень громадян України до уповноваженого Верховної Ради з прав людини становить 150 та більше на тиждень.

Нагадаємо, раніше Лубінець повідомив, що в Україні тільки за перші місяці 2024 року сталося понад 300 випадків скандалів, пов'язаних із незаконними діями співробітників територіальних центрів комплектування (ТЦК) – від незаконного затримання на вулиці до побиття та примусу до мобілізації. Тогоріч їх було понад тисячу, проте у жодному випадку навіть найрезонансніші скандали не потягнули за собою реальних покарань винних.