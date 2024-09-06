Рік без яєць по 17 гривень. Антикорупціонерка назвала два здобутки та провали Умєрова на посту міністра оборони

У міністерство влили нову кров, але результатів їхньої роботи поки не видно

Виповнився рівно рік, як Рустем Умєров обійняв посаду міністра оборони України. І хоча його перебування на цьому посту не було відмічене гучними скандалами, як його попередника Олексія Резнікова, котрому добряче попсували кров горезвісні яйця по 17 гривень за штуку, ми вирішили дізнатися про здобутки та провали нового глави оборонного відомства за звітний період.

Здобутком Міністерства оборони, в першу чергу, можна назвати те, що Умєров змінив заступників міністра, які раніше працювали з Резніковим. Він призначив багато прогресивних людей, зокрема молодих реформаторів. Серед них Юрій Джигир, Катерина Черногоренко, Наталія Калмикова. Це позитивно, оскільки в міністерство влили нову кров.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії (НАКО), членкиня Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Олена Трегуб.

— Проте цей позитив перекривається значним мінусом, який полягає в тому, що виглядає, що цих людей координують неналежним чином. Вони працюють розосереджено, а внутрішня комунікація в самому міністерстві залишається слабкою.

Міністр покладається на себе та своїх найближчих радників замість того, щоб будувати інституційну структуру, яка б включала нові політики, департаменти та системи роботи. Ця відсутність системності значно підриває ефективність роботи всього Міністерства оборони, — пояснює антикорупціонерка.

Серед позитивних, на її думку, моментів — запуск двох нових агенцій, започаткованих ще за попереднього міністра. Одна агенція відповідає за тилове забезпечення (Державний оператор тилу), а інша — за озброєння (Агенція оборонних закупівель).

— Однак тут також є певні недоліки. По-перше, ці агенції не мають наглядових рад, хоча Україна зобов'язалася перед НАТО їх створити, щоб вони функціонували як державні підприємства з належним корпоративним управлінням. Наглядові ради мали б забезпечити певну незалежність від Міністерства оборони і захистити директорів від можливого тиску як з боку старої бюрократичної системи в Міноборони, так і з боку постачальників, які десятиліттями вибудовували зв'язки з міністерством, — продовжує виконавча директорка НАКО.

За її словами, випадок з Тетяною Глиняною, яка постачала дорогі яйця, показує, що її компанії постачали продукцію Міністерству оборони ще до повномасштабного вторгнення. Це свідчить про те, що новим керівникам агенцій бракує підтримки, а культура корпоративного управління — не розвинена.

— Недоліком є також те, що створення двох нових агенцій не є реформою оборонних закупівель — це лише маленький інструмент. Міністерство повинно розробити нову політику закупівель. Наприклад, якість харчування залежить не від роботи тилової агенції, а від недосконалих механізмів, які дозволяють орієнтуватися лише на ціну. Це призвело до того, що зараз Україна закуповує продукти за надто низькими цінами, що не гарантує їх належної якості, — каже Олена Трегуб.

Вона нагадала, що зараз на одного військового в день передбачено 120 гривень, що є нереалістичною сумою для забезпечення якісного харчування. Щобільше, деякі постачальники, вигравши контракти на постачання дешевих продуктів, вважають вигіднішим сплачувати штрафи, аніж виконувати свої зобов'язання. Це призводить до зривів постачання.

— Отже, необхідно запровадити механізми, які б гарантували якість як тилових товарів, так і зброї. Наприклад, Антикорупційна рада просувала створення незалежного органу для гарантування якості в інфраструктурі Міністерства оборони. Також були запропоновані інші політики, які б дозволили забезпечити армію відповідно до її потреб.

Попри те, що заступник міністра Дмитро Клименков та керівник Департаменту політики закупівель Міністерства оборони Гліб Канєвський відповідають за ці питання, результатів їхньої роботи поки не видно, — резюмувала антикорупціонерка.

Нагадаємо, Міноборони за часів Умєрова розірвало усі договори з компаніями Ігоря Гринкевича. Скандального бізнесмена підозрюють у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

Також "Телеграф" писав, що Умєров усунув голову одного з департаментів Міноборони, замішаного у схемі на 1,5 млрд грн.