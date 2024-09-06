Год без яиц по 17 гривен. Антикоррупционер назвала два достижения и провала Умерова на посту министра обороны

В министерство влили новую кровь, но результатов их работы пока не видно

Исполнился ровно год, как Рустем Умеров вступил в должность министра обороны Украины. И хотя его пребывание на этом посту не было отмечено громкими скандалами, как его предшественника Алексея Резникова, которому изрядно попортили кровь пресловутые яйца по 17 гривен за штуку, мы решили узнать о достижениях и провалах нового главы оборонного ведомства за отчетный период.

Достижением Министерства обороны, в первую очередь, можно назвать то, что Умеров сменил заместителей министра, ранее работавших с Резниковым. Он назначил многих прогрессивных людей, в том числе молодых реформаторов. Среди них Юрий Джигир, Екатерина Черногоренко, Наталья Калмыкова. Это позитивно, поскольку в министерство влили новую кровь.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО), член Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины Елена Трегуб.

— Однако этот позитив перекрывается значительным минусом, который состоит в том, что, похоже на то, что этих людей координируют ненадлежащим образом. Они работают рассредоточенно, а внутренняя коммуникация в самом министерстве остается слабой.

Министр полагается на себя и своих ближайших советников вместо того, чтобы строить институциональную структуру, которая бы включала новые политики, департаменты и системы работы. Это отсутствие системности значительно подрывает эффективность работы всего Министерства обороны, – объясняет антикоррупционер.

Среди положительных, по ее мнению, моментов — запуск двух новых агентств, основанных еще при предыдущем министре. Одно агентство отвечает за тыловое обеспечение (Государственный оператор тыла), а другое – за вооружение (Агентство оборонных закупок).

— Однако здесь тоже есть определенные недостатки. Во-первых, у этих агентств нет наблюдательных советов, хотя Украина обязалась перед НАТО их создать, чтобы они функционировали как государственные предприятия с надлежащим корпоративным управлением. Наблюдательные советы должны обеспечить определенную независимость от Министерства обороны и защитить директоров от возможного давления как со стороны старой бюрократической системы в Минобороны, так и со стороны поставщиков, которые десятилетиями выстраивали связи с министерством, — продолжает исполнительный директор НАКО.

По ее словам, случай с Татьяной Глиняной, которая поставляла дорогие яйца, показывает, что ее компании поставляли продукцию Министерству обороны еще до полномасштабного вторжения. Это свидетельствует о том, что новым руководителям агентств не хватает поддержки, а культура корпоративного управления не развита.

— Недостатком является также то, что создание двух новых агентств не является реформой оборонных закупок — это лишь малый инструмент. Министерство должно разработать новую политику закупок. Например, качество питания зависит не от работы тылового агентства, а от несовершенных механизмов, позволяющих ориентироваться только на цену. Это привело к тому, что сейчас Украина закупает продукты по слишком низким ценам, что не гарантирует их надлежащего качества, — говорит Елена Трегуб.

Она напомнила, что на одного военнослужащего в день предусмотрено 120 гривен, что является нереалистичной суммой для обеспечения качественного питания. Более того, некоторые поставщики, выиграв контракты на поставку дешевых продуктов, считают более выгодным платить штрафы, нежели выполнять свои обязательства. Это приводит к срывам снабжения.

— Следовательно, необходимо ввести механизмы, гарантирующие качество как тыловых товаров, так и оружия. К примеру, Антикоррупционный совет продвигал создание независимого органа для гарантирования качества в инфраструктуре Министерства обороны. Также были предложены другие политики, которые позволили бы обеспечить армию в соответствии с ее потребностями.

Несмотря на то, что заместитель министра Дмитрий Клименков и руководитель Департамента политики закупок Министерства обороны Глеб Каневский отвечают за эти вопросы, результаты их работы пока не видны, — резюмировала антикоррупционер.

Напомним, Минобороны во времена Умерова расторгло все договоры с компаниями Игоря Гринкевича. Скандального бизнесмена подозревают в масштабном хищении денег на нужды военных.

Также "Телеграф" писал, что Умеров отстранил главу одного из департаментов Минобороны, замешанного в схеме на 1,5 млрд грн.