Виграв чемпіонат України, але відпочиває у Куршевелі під час війни: де зараз син Коломойського та як він виглядає (фото)
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Григорій народився у Женеві та має ще одне незвичайне ім’я
Український бізнесмен Ігор Коломойський, який зараз перебуває під вартою, — дуже потайлива людина. Він багато років приховує свою дружину Ірину Чигрину, а також своїх дітей – дочку Анжеліку та сина Григорія (Грегорі).
Якщо дружина 61-річного скандального олігарха вважає за краще перебувати в тіні чоловіка, то його єдиний син нерідко висвітлювався у ЗМІ. "Телеграф" розповідає, що відомо про Григорія Коломойського, як він виглядає і де перебуває сьогодні під час війни в Україні.
Що відомо про Григорія Коломойського
Народився 27 січня 1999 року в Женеві та з самого дитинства займався баскетболом. З літа 2018 року Григорій навчався у Клівлендському університеті за спеціальністю "спортивний менеджмент" та грав за баскетбольну команду університету Cleveland State Vikings.
У лютому 2019 року хлопець підписав контракт із баскетбольним клубом вищого дивізіону чемпіонату Ізраїлю "Маккабі" (Рішон-ле-Ціон), при цьому у профілі на сайті ізраїльського клубу у Коломойського-молодшого було вказано громадянство Швейцарії та Ізраїлю.
На початку вересня 2019 року стало відомо, що Григорій Коломойський уклав контракт із клубом "Дніпро", який належить його батькові, і який виступає в українській Суперлізі. На офіційних ресурсах клубу та Федерації баскетболу України Коломойський вказаний як гравець з українським громадянством. У сезоні-2019/2020 Григорій Коломойський, виступаючи за свій клуб, став чемпіоном України, провівши 17 матчів.
У січні 2022 року стало відомо, що Григорій Коломойський під своїм єврейським ім’ям Ізраель став віцепрезидентом київського баскетбольного клубу "Будівельник".
Де зараз Григорій Коломойський
2023 року під час війни в Україні син Ігоря Коломойського "засвітився" на гірськолижному курорті у французьких Альпах. Про це йдеться у розслідуванні "УП" під назвою Батальйон "Куршевель".
Журналісти виявили дорогу нерухомість, що належить Ігореві Коломойському — шале Panda. Вона розташована на висоті 1850 метрів у найпрестижнішій частині Куршевелю. Як мінімум двічі у шале бував син олігарха Григорій. Де зараз знаходиться хлопець – невідомо.
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