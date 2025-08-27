Вона дуже віруюча, побожна і "скрєпна"

Дмитро Медведєв — колишній президент РФ, який номінально обіймав цю посаду з 2008 до 2012 року. Він і зараз залишається при владі в Росії, обіймаючи кілька посад, зокрема у РНБО та у Військово-промисловій комісії, а також очолює головну в РФ партію "Єдина Росія". А ще він мерзенний пропагандист, якого називають алкоголіком, і який пише у своїх соцмережах усілякі гидоти про Україну.

А ось дружина Медведєва всю його кар’єру залишається у тіні. "Телеграф" розповість, що відомо про Світлану Медведєву, яка разом із Путіним хрестила доньку Медведчука і Марченко.

Медведєв та його дружина Світлана. Фото: Getty Images

Світлана Медведєва – що про неї відомо?

Дружина колишнього президента РФ Дмитра Медведєва Світлана народилася у Санкт-Петербурзі 15 березня 1965 року, зараз їй 60 років. Вона провела дитинство у селі, але до школи пішла вже у місті. Там вона й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Дмитром Медведєвим.

У 14 років у школярів, які навчалися у паралельних класах, зав’язалися стосунки, які у майбутньому переросли у шлюб. Медведєв одружився зі Світланою у 1993 році, а вже в 1995-му народився їхній єдиний син Ілля, якому зараз 30 років.

Світлана Медведєва дуже побожна. Фото: Getty Images

Відомо, що колишня перша леді РФ закінчила Ленінградський фінансово-економічний інститут за фахом економіста. Під час навчання вона намагалася будувати кар’єру за фахом, але після народження сина більше зосередилася на сім’ї.

Дмитро та Світлана Медведєва в молодості. Фото: Getty Images

Світлана Медведєва все ж таки зробила кар’єру і уславилася, як дуже віруюча жінка і навіть паломниця. А ще вона займається просуванням російської пропаганди та "скрєп" серед молоді. У 2007 році дружина алкоголіка Медведєва очолила опікунську раду організації "Духовно-моральна культура підростаючого покоління Росії". З 2008 року вона є Президентом Фонду соціально-культурних ініціатив.

Світлана Медведєва має багато державних нагород. Фото: Getty Images

До речі, саме Світлана Медведєва була ініціатором заснування в Росії всеросійського свята "День сім’ї, любові і вірності". За свою діяльність вона здобула безліч державних нагород, у тому числі й особисто від Путіна та патріарха Кирила.

Світлана Медведєва була першою леді Росії. Фото: Getty Images

Мало хто знає, що саме Світлана Медведєва стояла поряд із Путіним, коли хрестили доньку Віктора Медведчука та Оксани Марченко. Тож усі вони тепер куми між собою.

Дружина Медведєва та Путін хрестили дочку Медведчука. Фото: Getty Images

