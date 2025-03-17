Є лише пару її фото: як виглядає дружина Коломойського, яку мало хто бачив

Дружину бізнесмена звуть Ірина, але ніхто не знає, скільки їй років

Одіозний український бізнесмен та скандальний олігарх Ігор Коломойський зараз перебуває під вартою за низкою звинувачень, включаючи шахрайство. Відомо, що чоловікові не давали бачитися з власною дружиною, яка завжди перебувала у його тіні.

Обранку скандального олігарха звуть Ірина. "Телеграф" розповідає, що відомо про дружину Коломойського та як вона виглядає. Виявляється, що на просторах інтернету є лише кілька її фото.

Ірина Коломойська — що про неї відомо

Ірина Михайлівна, у дівоцтві Чигрина, родом із простої родини. За даними видання rbc, вона здобула педагогічну освіту у Дніпропетровському педагогічному інституті та деякий час працювала вчителькою.

З майбутнім чоловіком Ігорем Ірина познайомилася у підлітковому віці – у піонерському таборі, коли їм обом було по 15 років. У студентські роки пара одружилася.

"Я була очевидцем народження почуттів Ігоря, які в майбутньому привели до створення його сім’ї… Мені пощастило спостерігати, як в Ігоря у таборі зав’язалися дружні стосунки, потім переросли у кохання, з Ірою Чигриною — його нинішньою дружиною. Іра була тиха, спокійна дівчина, яка дуже вдало за характером доповнила імпульсивного та яскравого Ігоря. Рада, що у них склалася чудова родина", — говорила у 2014 році Людмила Пашаєва в інтерв’ю gorod, вчителька однієї зі шкіл Дніпра, а у минулому – вожата майбутнього олігарха.

Вона ж і показала журналістам архівне фото, на якому зображена Ірина Чигрина в юності:

Дружина Ігоря Коломойського – крайня справа. Фото: gorod.dp.ua

При цьому досі невідомо скільки років дружині бізнесмена. Найбільш достовірні дані вказують, що Ірина молодша за свого 62-річного чоловіка приблизно на півтора року, тобто їй близько 60.

Коломойська завжди намагалася уникати публічності та вкрай рідко з’являлася на заходах разом із чоловіком. Однак у ЗМІ є одне фото, на якому, ймовірно, сфотографовано Ірину в компанії Коломойського (дата знімка невідома):

Подружжя має двох дітей — дочку та сина. Раніше "Телеграф" писав, що відомо про Анжеліку Коломойську та Григорія Коломойського.

Григорій та Анжеліка — діти Ігоря Коломойського

Нагадаємо, що Ігор Коломойський найбільш відомий як колишній власник "Приватбанку". Він обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, а також володів активами у металургійній та нафтохімічній галузях, авіаційній сфері. Крім того, у його власності знаходився один із найбільших медіахолдингів України – 1+1 Media.

2021 року МЗС США запровадило санкції проти Ігоря Коломойського та його родини. Бізнесмену пред'явили звинувачення у корупції під час його перебування на посаді губернатора Дніпропетровської області. За деякими даними, зараз Ірина Коломойська проживає в Женеві, Швейцарія.

У цьому будинку нібито мешкає Ірина Коломойська. Фото: gorod.dp.ua

Раніше ми писали про дружину-українку путініста Стаса Михайлова. Виявляється, вона народилася у Кропивницькому, але продала душу Росії.