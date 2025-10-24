Рус

Висміює батька в соцмережах і дивно поводилася на похороні діда: що відомо про доньку Кіркорова

Наталія Дума
Філіп Кіркоров - батько двох дітей
Донька Кіркорова названа на честь Алли Пугачової

Філіп Кіркоров — популярний російський співак і відданий путініст. Свого часу він став батьком двох дітей від сурогатної матері. Його донька, Алла-Вікторія, названа честь колишньої дружини Пугачової, яка нещодавно зізналася, що шлюб із ним був "із відчаю".

Що варто знати

  • Діти путініста Філіпа Кіркорова були вивезені з Росії після скандальних "голих вечірок"
  • Ім’я сурогатної матері не розголошується, хоча припускають, що це хрещена мама Алли-Вікторії, Наталія Єфремова, яку діти називали "мама Наташа"
  • Алла-Вікторія, названа на честь Алли Пугачової, демонструє бунтарську поведінку — публічно висміює батька у соцмережах та критикує дітей Пугачової

Донька артиста народилася 26 листопада 2011 року, а син Мартін-Крісто — у червні 2012 року. За даними деяких джерел, вони народжувалися за кордоном у приватних клініках.

Діти Кіркорова з дідусем Бедросом

Ім’я сурогатної матері не розголошується, однак є припущення, що це — Наталія Єфремова, яка стала хрещеною мамою Алли-Вікторії. У 2015 році у проєкті "Ідеальний ремонт" діти Кіркорова розповіли, що з ними живе "мама Наташа" і показали малюнки, на яких зображена темноволоса жінка. Тоді артист зізнався, що у їхній сім’ї справді є мама, але вона не публічна людина.

Філіп Кіркоров з дітьми

Що відомо про дітей Кіркорова зараз

Зараз Аллі-Вікторії 13 років, а Мартіну-Крісто — 12. Раніше Кіркоров часто брав їх із собою на публічні заходи. Однак влітку 2024 року стало відомо, що артист вивіз їх із Росії після скандальних "голих вечірок" і погроз йому після неї.

Алла-Вікторія Кіркорова

Нещодавно Кіркоров розповів, що 13-річна Алла‑Вікторія попросила дозволити їй зробити пірсинг. Батько відмовив їй у цьому. Він на це відповів: "Поки не приходиш до розуміння, що це таке — ні".

У березні 2025 року, на похороні свого дідуся, батька Кіркорова Бедроса, дівчина поводилася дуже дивно. Вона весь час тримала руки біля обличчя, ніби щось шепотіла. Алла-Вікторія також ховала обличчя за волоссям і не знімала капюшон. Водночас її брат поводив себе абсолютно звичайно.

У соцмережах дівчина сміливо висміює батька. Зокрема, Алла-Вікторія пародіювала його скандал із журналісткою через "рожеву кофтинку", а також жартувала про його зв'язки зі скандалом навколо репера P. Diddy.

Донька Кікророва пародіює батька

Донька путініста також заявляла, що вважає дітей Алли Пугачової нещасними. "На відміну від них, у мене було щасливе дитинство, мене ніхто нічого не змушував, я виросла чудовою людиною. Не думаю, що гарне дитинство — це означає стояти біля піаніно кілька годин на день!", — розповідала Алла-Вікторія.

Раніше "Телеграф" розповідав, що смертельно хворий Кіркоров мало не вбився на сцені. Він просто рухнув, як мішок картоплі.

