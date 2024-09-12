Був "голосом Майдану" та грав у театрах: чим зараз займається ексміністр культури Євгеній Нищук (фото)

Нещодавно чоловік отримав нову посаду

Євгеній Нищук тривалий час робив кар'єру актора театру та кіно, а згодом подався у суспільно-політичну діяльність. Зокрема, брав активну участь в обидвох революціях в Україні та був міністром культури. Раніше ми розповідали, де зараз перебуває інший відомий політик Володимир Парасюк.

"Телеграф" розповість, хто такий Євгеній Нищук і чим він займається зараз.

Що відомо про Євгенія Нищука

Чоловік народився в 1972 році в Івано-Франківську. Навчався на актора в Київському університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Після закінчення вишу почав працювати у театральній майстерні "Сузір'я".

Також виступав у театрі "Ательє 16" й театрі поезії "Мушля". Зокрема, мав головні ролі у постановках "Орфей" й "Заповітне". Паралельно працював ведучим різних фестивалів, державних заходів та інших концертів.

Фото: Фейсбук Євгенія Нищука

Водночас попри успішну кар'єру актора, Нищук мав і політичні амбіції. Так, ще у 2007 році він балотувався в парламент від блоку "Наша Україна – Народна самооборона", але не пройшов.

Нищук також брав активну участь у двох важливих для України історичних подіях: Помаранчевій революції та Революції Гідності. Він став модератором тих історичних подій, тому чоловіка назвали "голосом Майдану".

Фото: Фейсбук Євгенія Нищука

Так, після закінчення Революції Гідності Нищука призначили міністром культури. Євгеній відзначився тим, що запропонував заборонити в'їзд в Україну російським артистам, котрі підтримують збройну агресію проти нашої держави. Також оголосив конкурс на найкращу ідею меморіалу "Небесній сотні". Чоловік пробув на цій посаді менш як рік, бо парламент затвердив нових міністрів.

Фото: НСКУ

У 2015 році Євгеній став артистом Національного театру імені Івана Франка. Найвідоміші вистави за його участі — "Украдене щастя", "Три товариші", "Весілля Фігаро". Цікаво, що Нищук доклав зусиль, аби голодомор визнали геноцидом у світі. Для цього він їздив у різні країни з проєктом "Панахида по Голодомору".

У 2016 році Нищук знову став міністром культури, але цього разу у кабміні Володимира Гройсмана. Під час своєї діяльності створив "Український інститут книги", метою якого стала популяризація української літератури, ініціював проєкт "Гіркий полин. Чорна тінь 1932-1933 років" про страшні злочини радянської влади проти українців.

Також у 2021 році входив до політради політичної партії "Українська стратегія Гройсмана".

Чим Нищук займається зараз

З початку повномасштабного вторгнення Євгеній Нищук долучився до лав тероборони. Разом з іншими добровольцями він перебував на Київщині. Згодом вступив до ЗСУ. Певний час він служив у підрозділі аеророзвідки на Півдні України.

У 2023 році Зеленський обрав Нищука головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. У квітні 2024 року чоловіка призначили генеральним директором — художнім керівником театру імені Івана Франка, в якому він працював актором з 2015 року.

Фото: театр імені Франка

Також Євгеній розповідав, що після переходу на цю посаду його звільнили з військової служби у запас. Водночас він зазначив, що служив протягом 2 років і є учасником бойових дій.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину нового очільника МЗС Андрія Сибіги. Вона активно веде свої соцмережі.