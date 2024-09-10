Просила допомоги у Зеленського та отримувала підозру від СБУ: як виглядає дружина екснардепа Семена Семенченка

Жінка працює у громадській організації

Семен Семенченко відзначився тим, що брав участь у боях на Донбасі у 2014 році, а також був народним депутатом. Водночас його дружина також була досить активною і неодноразово потрапляла в публічний простір.

"Телеграф" розповість, що відомо про Наталію Музику та чим вона встигла запам'ятатися.

Що відомо про дружину Семена Семенченка

Наталія Музика (Московець) народилась 5 березня 1983 року у Донецьку. З Семенченком вона познайомилась на Донбасі, куди той переїхав у 2000-х роках. Як пишуть у медіа, вони мали спільний бізнес — "Нове супутникове телебачення". Так, надавалися послуги з встановлення супутникового ТБ на Донеччині. Згодом закрили фірму.

Ймовірно, подружжя побралось у 2000-х. Вони мають трьох дітей: Григорія (17 років), Михайла (14 років), Артема (13 років).

Фото: Фейсбук Семена Семенченка

Фото: Фейсбук Наталії Музики

У 2021 році Служба безпеки України повідомила Наталії про підозру у розкраданні коштів "Благодійного фонду батальйону "Донбас". Йшлося про розтрату 150 тисяч гривень.

Сама Музика розповіла, що підозру від СБУ отримала біля кав'ярні. Ось як вона це коментувала:

"Сьогодні СБУ вручило і мені підозру. При чому зробили це на відео камеру біля кав’ярні. Тепер я злісна крадійка. Стаття 185, ч. 3. карається позбавленням волі від трьох до шести років. Залишилося зрозуміти, на кого залишити трьох дітей", — написала вона.

За словами Семенченка, до цього жінку побили. Він зазначив, що отримував погрози від СБУ про можливий напад на його рідних. Зокрема, Семен розповів, що дружина мала переламаний ніс, кістки обличчя та струс мозку.

"3 тижні тому в результаті нібито "падіння із залізних сходів" моя дружина отримала перелом носа, кількох кісток обличчя та струс середньої тяжкості. Тиждень тому вона була прооперована – очне дно фактично довелося збирати частинами. Цього покидькам здалося мало, і сьогодні СБУ вручило підозру моїй дружині, матері моїх трьох дітей", – зазначив чоловік.

Фото: Фейсбук Семена Семенченка

Самі представники СБУ відповіли журналістам, що погроз з їх боку не було, і Семенченко маніпулює.

"Зважаючи на суспільний резонанс, та отримавши дозвіл слідчих, СБУ публікує фото із сьогоднішнього вручення підозри. На ньому чітко видно, що жінка перебуває у хорошому фізичному стані, без жодних ознак ушкоджень", – зазначили у СБУ.

Фото: СБУ

Чим займається дружина Семенченка зараз

У 2021 році Семенченку та бізнесмену Євгену Шевченку повідомили про підозру в створенні незаконного збройного формування. Зокрема, Семена тоді заарештували на 2 місяці без змоги внести заставу. Після цього дружина військового персонально просила у президента Зеленського надати юриста від Офісу президента.

Згодом Семенченко почав голодування, пояснюючи, що його утримують в тісній одиничній камері. Так, дружина військового разом з небайдужими вийшла до Офісу президента з вимогою звільнити її чоловіка.

Фото: Фейсбук Наталії Музики

Відомо, що судовий процес над Семенченком досі не завершений. Однак, у червні його звільнили з СІЗО під цілодобовий домашній арешт. Хоча чоловіку постійно треба брати дозвіл, щоб виїхати з Києва, зокрема для виконання завдань на фронті.

Крайнє фото у мережі, на якому Семенченка можна побачити разом із дружиною, зроблене в лютому 2022 року. Тоді відбувалось судове засідання, і військовий ще перебував під арештом.

Фото: Фейсбук Наталії Музики

Останнім часом у публічному просторі про Наталію Музику немає новин. Відомо, що зараз вона очолює громадську організацію "Об'єднання матерів і дружин Захисників України". Вона займається допомогою військовим, підтримкою пам'яті полеглих, організацією заходів для родин захисників.

Фото: Фейсбук Наталії Музики

Також на сторінці Наталії у фейсбуці вказано, що вона є членом Громадської бюджетної комісії Києва та редактором газети "Схід та Захід разом".

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз перебуває Гео Лерос, який критикував Зеленського й показував йому середній палець. Чоловік зник з інформаційного простору.