Народила міністру трьох дітей і продовжує боротися за волю України: як виглядає дружина нового очільника МЗС Сибіги

Жінка веде діяльність в дипломатичній організації

Новим міністром закордонних справ замість Дмитра Кулеби став Андрій Сибіга. Чоловік вже понад 20 років працює у дипломатії на різних посадах. Його дружина Тетяна також є активною та показує свою діяльність у соцмережах.

"Телеграф" розповість, чим займається Тетяна Сибіга та що про неї відомо.

Хто така дружина Андрія Сибіги

Новий міністр закордонних справ України перебуває у шлюбі з дружиною Тетяною. Подружжя Сибігів виховує троє дітей: Софію (16 років), Андрія (13 років) та Івана (7 років).

Фото: Фейсбук Тетяни Сибіги

Протягом 5 років Андрій працював Надзвичайним і Повноважним послом України в Туреччині. Упродовж цього часу спільно з дружиною влаштовували патріотичні заходи. Зокрема, організовували виставки національних вишивок, а також дарували вишиванки українцям, які народилися в Туреччині.

Фото з мережі

Також будучи першою леді Посольства України в Туреччині, Тетяна займалась організацією суботніх шкіл, україномовними таборами, читанням українських казок для дітей та іншими проєктами.

Тетяна позиціює себе громадською діячкою та однією із засновників платформи "Подружжя українських дипломатів".

Організація, створена у 2021 році, займається просвітницькими та гуманітарними проєктами. Зокрема, й активно допомагають Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

Чим зараз займається дружина Андрія Сибіги

Тетяна Сибіга продовжує вести активну діяльність організації "Подружжя українських дипломатів". Зокрема, цьогоріч на День незалежності Тетяна брала участь у нараді послів, де була присутня й перша леді Олена Зеленська. Під час заходу презентувала проєкти, які реалізувало "Подружжя українських дипломатів" в різних країнах світу.

Фото: Фейсбук Тетяни Сибіги

У декларації, оприлюдненій станом на квітень 2024 року, подружжя має 2 квартири, земельні ділянки в Києві та біля нього, дачні будинки. Також можна побачити FORD ESCAPE за понад 300 тисяч гривень, придбаний торік, 153 тисяч доларів і 25 тисяч гривень готівкою.

До того ж за минулий рік роботи в Офісі президента Андрі отримав понад пів мільйона гривень заробітної плати, тоді як Тетяна — 45 тисяч гривень в Українському інституті книги.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина колишнього нардепа Семена Семенченка. Жінка активно веде соціальні мережі й демонструє свою роботу.