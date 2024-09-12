Был "голосом Майдана" и играл в театрах: чем сейчас занимается экс-министр культуры Евгений Нищук (фото)

Недавно мужчина получил новую должность

Евгений Нищук долгое время делал карьеру актера театра и кино, а затем отправился в общественно-политическую деятельность. В частности, активно участвовал в обеих революциях в Украине и был министром культуры. Ранее мы рассказывали, где сейчас находится другой известный политик Владимир Парасюк.

"Телеграф" расскажет, кто такой Евгений Нищук и чем он занимается сейчас.

Что известно о Евгении Нищуке

Мужчина родился в 1972 году в Ивано-Франковске. Учился на актере в Киевском университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. После окончания вуза начал работать в театральной мастерской "Созвездие".

Также выступал в театре "Ателье 16" и театре поэзии "Мушля". В частности, играл главные роли в постановках "Орфей" и "Заветное". Параллельно работал ведущим разных фестивалей, государственных мероприятий и других концертов.

Фото: Фейсбук Евгения Нищука

В то же время, несмотря на успешную карьеру актера, Нищук имел и политические амбиции. Так, еще в 2007 году он баллотировался в парламент от блока "Наша Украина – Народная самооборона", но не прошел.

Нищук также активно участвовал в двух важных для Украины исторических событиях: Оранжевой революции и Революции Достоинства. Он стал модератором тех исторических событий, поэтому мужчину назвали "голосом Майдана".

Фото: Фейсбук Евгения Нищука

Так, после окончания Революции Достоинства Нищука назначили министром культуры. Евгений отметился тем, что предложил запретить въезд в Украину российским артистам, поддерживающим вооруженную агрессию против нашего государства. Также объявил конкурс на лучшую идею мемориала "Небесной сотни". Мужчина пробыл на этом посту менее года, потому что парламент утвердил новых министров.

Фото: НСКУ

В 2015 году Евгений стал артистом Национального театра имени Ивана Франко. Самые известные представления при его участии — "Украденное счастье", "Три товарища", "Свадьба Фигаро". Интересно, что Нищук приложил усилия, чтобы голодомор признали геноцидом в мире. Для этого он ездил в разные страны с проектом "Панихида по Голодомору".

В 2016 году Нищук снова стал министром культуры, но в этот раз в Кабмине Владимира Гройсмана. Во время своей деятельности создал "Украинский институт книги", целью которого стала популяризация украинской литературы, инициировал проект "Горькая полынь. Черная тень 1932-1933 годов" о страшных преступлениях советской власти против украинцев.

Также в 2021 году входил в политсовет политической партии "Украинская стратегия Гройсмана".

Чем Нищук занимается сейчас

С начала полномасштабного вторжения Евгений Нищук вступил в ряды терробороны. Вместе с другими добровольцами он находился в Киевской области. Впоследствии вступил в ВСУ. Одно время он служил в подразделении аэроразведки на Юге Украины.

В 2023 году Зеленский избрал Нищука главой Комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. В апреле 2024 года мужчину назначили генеральным директором — художественным руководителем театра имени Ивана Франко, в котором он работал актером с 2015 года.

Фото: театр имени Франко

Также Евгений рассказывал, что после перехода на эту должность его уволили с военной службы в запас. В то же время он отметил, что служил в течение 2 лет и является участником боевых действий.

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