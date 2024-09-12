Бив генерала СБУ ногою по голові і був "обличчям Майдану": де зараз екснардеп Володимир Парасюк і як він виглядає (фото)

Його називали "Обличчям Майдану", він став героєм мема про "ногу Парасюка"

Володимира Парасюка багато українців пам’ятають з часів Майдану та Революції Гідності. Він був народним депутатом, а також відзначився ударом ногою по голові генералу СБУ, а відео із цим інцидентом стало справжнім мемом свого часу.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Володимир Парасюк і чим він займається під час війни, закінчивши свою депутатську каденцію.

Володимир Парасюк — чим запам’ятався українцям

За часів Революції Гідності Володимир Парасюк був сотником Євромайдану. А його промову 21 лютого 2014 року зі сцени Майдану називають вирішальною у подоланні кривавої політичної кризи. Справа в тому, що після розстрілу кількох десятків мирних мітингувальників на Майдані Володимир Парасюк вийшов на сцену і заявив, що якщо Янукович не подасть у відставку, то він і його побратими підуть збройним штурмом на адміністрацію президента. Після цієї заяви вранці Янукович поспішно втік із України.

Ще один інцидент, яким запам’ятався Володимир Парасюк, був його удар ногою по голові генералу СБУ. Це сталося 19 листопада 2015 року на засіданні Антикорупційного Комітету Верховної Ради. Вже народний депутат Володимир Парасюк ударив ногою заступника начальника Головного управління Служби безпеки України у Львівській області Василя Пісного. Парасюка зачепили слова Пісного про те, що він більше зробив для Майдану, ніж сам Парасюк. Момент потрапив на відео і став вірусним у мережі, про нього швидко розійшлися меми та подейкували, що нардеп навіть застрахував свою праву ногу на велику суму.

Чим займається під час війни та як тепер виглядає Володимир Парасюк

Володимир Парасюк раніше служив у батальйоні "Полк Дніпро-1", а нині він є військовослужбовцем Збройних сил України. Про це свідчать дані на його особистій сторінці у Facebook. З новин та ефірів, у яких брав участь Парасюк, можна дізнатися, що він був під Бахмутом.

Також у соцмережах є свідчення того, що в серпні 2022 року Володимир Парасюк був у лікарні з травмованою ногою. Однак він не розповідав, що це за травма. Водночас, фотографії в соцмережах свідчать про те, що військовослужбовець ЗСУ повернувся в стрій після травми.

Зазначимо, що влітку 2024 року Володимир Парасюк відзначив 37-річчя. У соцмережі він запостив фото та написав подяки рідним та побратимам, а також подякував українцям за донати.

Екснардеп дуже активно веде свої соцмережі, тож можна помітити, що він дуже змінився з часів Майдану та депутатської каденції. На сторінках у Facebook та Instagram Парасюк ділиться фотографіями з фронту та у військовій формі, показує своїх товаришів та побратимів, а також висловлює свою думку щодо тих чи інших подій у країні.

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