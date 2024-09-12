Побита каска, сухпайок РФ і не тільки: де в Україні придбати військові трофеї

Продаж речей окупантів у Польщі викликав неабиякий скандал

Польську журналістку, яка продавала у мережі речі російських солдатів і донатила отримані гроші на ЗСУ, звинуватили у неетичності та порівняли її дії з мародерством. Розпродаж речей російських загарбників влаштувала журналістка і волонтерка Кароліна Баца-Погожельська, проте співгромадяни жінки цього не оцінили.

Про це повідомляє BBC News Україна. Зазначається, що Баца-Погожельська проводила аукціони з метою передати зароблені гроші на потреби ЗСУ.

"Аукціон був на її Youtube та краудфандинговому сайті Zrzutka.pl. Там продавалися жетони російських військових, годинник, кепка бійця ПВК "Вагнер", — пише видання.

На сайті Zrzutka.pl, де і були представлені лоти, польська журналістка написала про те, що зло має перетворитися на добро.

"Тільки ми знаємо, за яких умов вони були здобуті. Нехай зло перетвориться на добро, а гроші з трофеїв допоможуть ЗСУ. Кепка ПВК "Вагнера" — це абсолютно унікальний лот, тому ціна має бути відповідною", — написала Баца-Погожельська на сторінці з виставленим лотом.

Кепку жінка продавала за 8 тис. злотих (59 тис. грн), а жетон військового за 1 тис. злотих (10,5 тис. грн).

Розпродаж речей викликав неабиякий ажіотаж у мережі. Журналістку одночасно і критикують і захищають. Одні поляки пишуть, що це ніщо інше як мародерство, тоді як інші користувачі мережі вважають продаж речей російських загарбників, які вдерлися в Україну, справедливим.

Де придбати трофеї в Україні

До речі, придбати подібні трофеї можна й в Україні. Наприклад на сайті онлайн-аукціону "Violity" представлені кілька цікавих лотів.

Трофейний шеврон ПВК "Вагнер". Стартова ціна — 1 200 грн.

Ще один трофейний шеврон ПВК "Вагнер" виставили на продаж разом зі значком "За Дагестан". Стартова ціна — 1 000 грн.

Виставили на продаж і плиту бронежилета солдата РФ, яку було знайдено на позиціях росіян біля Херсону. Зазначено, що на плиті є сліди від куль та уламків. Стартова ціна — 3 500 грн.

Продають і "каску окупанта" російської армії. Зазначено, що власника каски було знищено мінометним розрахунком у селі Давидів Брід на Херсонщині. Каска довгий час перебувала на позиціях і неабияк пошкоджена. Стартова ціна — 20 000 грн.

Виставили на продаж і трофейний сухпайок армії РФ. У повідомленні зазначено, що пайок неушкоджений.

Термін придатності до 22.04.2023. Стартова ціна — 500 грн.

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