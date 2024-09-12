Побитая каска, сухпаек РФ и не только: где в Украине приобрести военные трофеи

Продажа вещей окупантов в Польше вызвала большой скандал

Польскую журналистку, продававшую в сети вещи российских солдат и донатившую полученные деньги на ВСУ, обвинили в неэтичности и сравнили ее действия с мародерством. Распродажу вещей российских захватчиков устроила журналистка и волонтер Каролина Баца-Погожельская, однако земляки женщины этого не оценили.

Об этом сообщает BBC News Украина. Баца-Погожельская проводила аукционы с целью передать заработанные деньги на нужды ВСУ.

"Аукцион был на ее Youtube и краудфандинговом сайте Zrzutka.pl. Там продавались жетоны российских военных, часы, кепка бойца ПВК "Вагнер", — пишет издание.

На сайте Zrzutka.pl, где и были представлены лоты, польская журналистка написала о том, что зло должно превратиться во добро.

"Только мы знаем, при каких условиях они были добыты. Пусть зло превратится во добро, а деньги из трофеев помогут ВСУ. Кепка ЧВК "Вагнера" — это абсолютно уникальный лот, поэтому цена должна быть соответствующей", — написала Баца-Погожельская на странице с выставленным лотом.

Кепку женщина продавала за 8 тыс. злотых (59 тыс. грн), а жетон военного – за 1 тыс. злотых (10,5 тыс. грн).

Распродажа вещей вызвала большой ажиотаж в сети. Журналистку одновременно и критикуют и защищают. Одни поляки пишут, что это ничто иное как мародерство, тогда как другие пользователи сети считают продажу вещей ворвавшихся в Украину российских захватчиков справедливой.

Где купить трофеи в Украине

Кстати, приобрести подобные трофеи можно и в Украине. К примеру на сайте онлайн-аукциона "Violity" представлены несколько интересных лотов.

Трофейный шеврон ЧВК "Вагнер". Стартовая цена — 1 200 грн.

Еще один трофейный шеврон ЧВК "Вагнер" выставили на продажу вместе со значком "За Дагестан". Стартовая цена — 1 000 грн.

Выставили на продажу и плиту бронежилета солдата РФ, найденную на позициях россиян возле Херсона. Отмечено, что на плите есть следы от пуль и обломков. Стартовая цена — 3 500 грн.

Продают и "каску оккупанта" русской армии. Отмечено, что владелец каски был уничтожен минометным расчетом в селе Давидов Брод на Херсонщине. Каска долгое время находилась на позициях и изрядно повреждена. Стартовая цена — 20 000 грн.

Выставили на продажу и трофейный сухпаек армии РФ. В сообщении указано, что паек не поврежден.

Срок годности до 22.04.2023г. Стартовая цена — 500 грн.

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