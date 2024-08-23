З обличчям дружини, Кремлем і не тільки: колекцію годинників Медведчука пустили з молотка, оцінили у 10 млн (фото)

Окремі лоти вражають

Годинники одіозного ексдепутата Віктора Медведчука, який нещодавно надіслав листа Трампу, виставили на онлайн-аукціон. Колекцію оцінили у 10,6 млн грн.

Про це стало відомо з повідомлень на майданчику "Prozorro.Продажі". Лоти виставили у четвер, 22 серпня.

Як повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума, колекція складається з 20 лотів.

"АРМА реалізує годинники держзрадника, загальна оцінка яких становить 10,6 млн грн", — написала Дума.

Серед найдорожчих лотів:

Годинник "Breguet 4416К"

Його оцінили у понад 1,8 млн грн.

Наручний часомір виконаний в корпусі із металу жовтого кольору, круглої форми, та ремінцем коричневого кольору.

Годинник "Breguet 4416К"

Годинник "Patek Philippe"

Його оцінили у понад 1,2 млн грн. Годинник із металу сірого кольору. Наявні сліди носіння (легкі подряпини на браслеті).

Годинник "Patek Philippe"

Годинник "Dolce & Gabbana"

Його оцінили майже у 1 млн грн. Годинник в корпусі круглої форми з металу жовтого кольору та ремінцем чорного кольору. Наявні сліди носіння (потертості ременця та легкі подряпини на корпусі).

Годинник "Dolce & Gabbana"

Найдешевший лот — наручний годинник вартістю 2,5 тис. грн. Це часомір із металу жовтого кольору з написом на циферблаті "Держрезерв України". Стан "як нові", відсутня коробка та паспорт.

Був у колекцій Медведчука і славнозвісний годинник "Москва Кремль". Його оцінили у 17,5 тис. грн.

Та найбільшу увагу привертає до себе наручний годинник "Parmigiani Fleurier", оцінений у 300 тис. грн. На його циферблаті зображено дружину Медведчука Оксану Марченко. Часомір в корпусі із металу жовтого кольору, круглої форми із ремінцем чорного кольору. Примітно, що і тут наявні сліди носіння (потертості ременця та легкі подряпини на корпусі). Це вам не фото дружини на заставці телефону.

Годинник з зображенням Марченко

Як зазначають в "АРМА", участь в аукціонах може взяти кожен бажаючий (окрім осіб, пов'язаних з Росією).

"Після реалізації годинників кошти надійдуть до депозитного портфелю АРМА, після чого будуть використані для закупівлі Військових облігацій. Аукціони триватимуть 14 днів", — написала Олена Дума.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що український олігарх та ексдепутат Рінат Ахметов вирішив продати всі свої літаки. Вартість трьох бортів оцінюють у 180 млн доларів. Мова про два Falcon 7x та приватний Airbus.