З обличчям дружини, Кремлем і не тільки: колекцію годинників Медведчука пустили з молотка, оцінили у 10 млн (фото)
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Окремі лоти вражають
Годинники одіозного ексдепутата Віктора Медведчука, який нещодавно надіслав листа Трампу, виставили на онлайн-аукціон. Колекцію оцінили у 10,6 млн грн.
Про це стало відомо з повідомлень на майданчику "Prozorro.Продажі". Лоти виставили у четвер, 22 серпня.
Як повідомила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума, колекція складається з 20 лотів.
"АРМА реалізує годинники держзрадника, загальна оцінка яких становить 10,6 млн грн", — написала Дума.
Серед найдорожчих лотів:
Годинник "Breguet 4416К"
Його оцінили у понад 1,8 млн грн.
Наручний часомір виконаний в корпусі із металу жовтого кольору, круглої форми, та ремінцем коричневого кольору.
Годинник "Patek Philippe"
Його оцінили у понад 1,2 млн грн. Годинник із металу сірого кольору. Наявні сліди носіння (легкі подряпини на браслеті).
Годинник "Dolce & Gabbana"
Його оцінили майже у 1 млн грн. Годинник в корпусі круглої форми з металу жовтого кольору та ремінцем чорного кольору. Наявні сліди носіння (потертості ременця та легкі подряпини на корпусі).
Найдешевший лот — наручний годинник вартістю 2,5 тис. грн. Це часомір із металу жовтого кольору з написом на циферблаті "Держрезерв України". Стан "як нові", відсутня коробка та паспорт.
Був у колекцій Медведчука і славнозвісний годинник "Москва Кремль". Його оцінили у 17,5 тис. грн.
Та найбільшу увагу привертає до себе наручний годинник "Parmigiani Fleurier", оцінений у 300 тис. грн. На його циферблаті зображено дружину Медведчука Оксану Марченко. Часомір в корпусі із металу жовтого кольору, круглої форми із ремінцем чорного кольору. Примітно, що і тут наявні сліди носіння (потертості ременця та легкі подряпини на корпусі). Це вам не фото дружини на заставці телефону.
Як зазначають в "АРМА", участь в аукціонах може взяти кожен бажаючий (окрім осіб, пов'язаних з Росією).
"Після реалізації годинників кошти надійдуть до депозитного портфелю АРМА, після чого будуть використані для закупівлі Військових облігацій. Аукціони триватимуть 14 днів", — написала Олена Дума.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що український олігарх та ексдепутат Рінат Ахметов вирішив продати всі свої літаки. Вартість трьох бортів оцінюють у 180 млн доларів. Мова про два Falcon 7x та приватний Airbus.