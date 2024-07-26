Велика приватизація розпочалась: з молотка підуть частка великого ТРЦ в Києві та відомий готель

Вже визначені 5 держпіриємств, що продадуть на аукціоні

В Україні цього року стартує "Велика приватизація-2024". Вже оголошено перші 5 об’єктів, які підуть на продаж.

За словами голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, серед підприємств, що підуть з молотка, — великий ТРЦ та відомий готель у Києві. Подробиці він повідомив в своєму Telegram.

Отже мова йде про продаж готелю "Україна" на Майдані Незалежності. Аукціон пройде 18 вересня. Стартова вартість – 1,05 млрд. грн.

Далі з молотка піде найбільший виробник з видобування та збагачення титанових руд "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Аукціон назначено на 9 жовтня. Стартова ціна – 3,9 млрд. грн.

"Кошти від продажу перших двох об’єктів надійдуть до державного бюджету України, а від решти трьох – у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії", — розповів Гетманцев.

Як стверджує представник влади, ще три об’єкти – це продаж активів, що належали підсанкційним особам і за рішенням ВАКС були передані у власність держави:

провідний виробник газобетонних виробів ТОВ "Аерок";

розробник титанового та цирконієвого родовища ТОВ "Демурінський ГЗК";

ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" – компанія-власник одного з найбільших ТРЦ Києва "Ocean Plaza".

Гетьманцев зауважив, що раніше нерідко історії "великої приватизації" закінчувались гучними звинуваченнями у "договорняках" –починаючи від ціни та умов продажу до вимог до інвестора. На цей раз влада вирішила провести продажі онлайн на платформі "Прозорро.Продажі".

"Це дозволить бажаючим контролювати процес, і, сподіваюся, зміцнить довіру до результату", — виказан він свої сподівання. Та додав, що, на його думку, держава повинна вийти з усіх активів, які не мають стратегічного значення, і зосередитись на вузькому колі тих, що дійсно грають провідну роль для економіки та безпеки України.

"Одночасно у такий спосіб маємо скоротити "кормову базу" для корупції", — зауважив Гетьманцев.

Він пояснив, що націоналізовані активи не повинні "застрягти" на роки у підвішеному стані під управлінням "перехідних команд" державних менеджерів (неважливо з якого органу – ФДМУ, АРМА чи іншого). Потрібно якомога швидше знаходити їм нових власників, які не допустять зменшення капіталізації чи руйнування. Щоб ці компанії та підприємства не спіткала доля "Одеського НПЗ", який на момент конфіскації на користь держави у 2017 році оцінювався у 200 млн. доларів. Та за часи його "повернення" у держвласність втратив значну частину виробничих потужностей, які просто не законсервували належним чином – на додачу до того, що підприємство вже перебуває у простої понад 10 років.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні націоналізували майно путінських олігархів. Серед них — ТРЦ Ocean Plaza, яким раніше володіли брати Аркадій та Ігор Ротенбери.