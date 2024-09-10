Носите скарб у кишені? Гривневу монету продають на аукціоні за півтори тисячі, як вона виглядає (фото)

Таких монет залишилось не багато

Зараз українці доволі рідко використовують паперові гроші та монети, адже більшість оплат відбуваються карткою. Тому дехто і не здогадується, що може мати в кишені чи гаманці справжній нумізматичний скарб. Так, деякі монети 1 гривні продаються на ринку за 1,5 тисячі грн.

Як зазначено на аукціонному порталі violity.com, наразі виставлено 10 монет однієї гривні 1995 року випуску. Їх стартова ціна становить від 16 тисяч грн.

Зауважимо, що не усі монети 1 гривні вважаються колекційними та високо цінуються. Однією з найпопулярніших у нумізматів є одна гривня 1995 року, адже її тираж був доволі не великим. Точні дані не відомі, але колекціонери кажуть про 52 тисячі штук. А це для монет не багато.

Монету 1 гривня 1995 року також можна знайти на різних порталах, де ціна стартує від 500 грн до 16 тисяч за одну штуку.

За словами нумізматів, існує кілька різновидів монети 1 грн 1995 р. В обігу України частіше всього зустрічаються різновиди 1АБ1.1 та 1АБ1.2. У першої монети товстий шрифт букв на гурті, у другої — тонкий. Проте є й інші різновиди, які вважаються перлинами і їх дуже рідко можна зустріти.

До того ж дорого продати можна рідкісні гривні, у яких на аверсі вказана дата 1995, а на гурті — 1992, 1994 або 1996. Це були пробні екземпляри, їх тираж невідомий. Тобто будь-яка монета 1 гривня 1995 року є цінною.

Скільки ж коштують різні види 1 гривні 1995 року

1БАг, гладкий гурт — 7000 — 9000 грн

1АБ1(1992), на гурті дата 1992 — договірна

1АБ1(1994), на гурті дата 1994 — договірна

1АБ1.1, широкий кант — 500 — 800 грн

1АБ1.2, широкий кант — 500 — 800 грн

1АБ1(1996), на гурті дата 1996 — договірна

2ААг, гладкий гурт — 2800 — 5600 грн

2АА1.1, вузький кант — 1400 — 2800 грн

2АА1.2, вузький кант — 1400 — 2800 грн

2АА2, три крапки на гурті — 11 000 — 16 000 грн

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