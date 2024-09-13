Хитра система: у профспілці освітян пояснили, як вчителям нараховують зарплати

Лише через 10 років роботи у школі педагог може розраховувати на адекватні виплати

Молодий вчитель без досвіду роботи у школі може розраховувати на зарплату максимально у 8 тисяч гривень, тому випускники вузів із більшою охотою наймаються на роботу до приватного бізнесу.

Про це "Телеграфу" розповів заступник голови Профспілки працівників освіти й науки України Сергій Романюк.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Для помічників нардепів гроші є, а для вчителів немає": владі озвучили варіант як підняти зарплати освітянам".

За його словами, в Україні склалася "хитра система нарахування зарплати", що молодий вчитель отримує приблизно 6 600 гривень.

– І навіть якщо йому дати класне керівництво (а це плюс 25%), в цілому виходить не більше 8 000 гривень. Тобто, це як мінімальна заробітна плата. А тепер питання: чи піде в школу за таких умов вчитель інформатики після завершення вишу? Адже студентів ще під час навчання беруть на практику в комп’ютерні компанії й пропонують мінімум 800 доларів (33,1 тис. гривень в еквіваленті. – Ред.) Півроку пройшло, якщо вони себе добре показали, їм підвищують платню, – пояснює профспілковий працівник.

Він навів ще один приклад.

– Ви добре знаєте англійську, і день роботи перекладачем на виставці може вам принести ті самі гроші, що ви б заробили в школі за місяць. Є у вас стимул йти до школи? – каже Сергій Романюк.

Він зауважив, що навіть вчитель з великим стажем, який працював не менш як 8-10 років, і вийшов на вищу категорію, може отримати додатково до зарплати лише 10%.

– Ще передбачена 10-відсоткова надбавка за педагогічні звання – це старший вчитель і вчитель-методист. Плюс доплати за класне керівництво – 25% і за завідування навчальним кабінетом – 10-13%. Та все одно ми отримуємо не такі й вже значні суми.

Нагадаємо, Сергій Романюк пояснив "Телеграфу", чому зарплати освітян залишилися мізерними на тлі середніх в Україні.